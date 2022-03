Vasco Ribeiro e Kelly Slater caem para a repescagem do MEO Pro Portugal

O MEO Pro Portugal teve início esta quinta-feira em Supertubos, numa jornada mista que colocou na água a prova feminina, em primeiro lugar, e, posteriormente, os primeiros heats da ronda inaugural masculina. Depois de as mulheres terem superado um dia marcado por ondas exigentes e pesadas, mas sem muito potencial, nos apenas quatro heats disputados pelos homens o destaque vai para a exibição triunfal do campeão olímpica Italo Ferreira, a fechar a tarde, e para as derrotas de Kelly Slater e do wildcard português Vasco Ribeiro, que foram relegados para a repescagem.

Vasco foi mesmo o único português a entrar em prova, cabendo-lhe a missão de enfrentar Italo, vencedor das duas últimas edições da etapa portuguesa, e também Jadson Andre, num dia em que o vento onshore complicou bastante as coisas. Mas não para os surfistas mais progressivos, como Italo Ferreira, que aproveitaram para voar mais alto. Com o surfista brasileiro a vencer destacado, a luta pela qualificação resumiu-se ao duelo entre Vasco e Jadson, com o surfista português a perder a disputa por apenas 0,3 pontos. Um desfecho que acabou por não vingar a recente eliminação de Frederico Morais aos pés de Jadson em Sunset Beach.

Kikas e Afonso Antunes limitaram-se a ser espectadores deste dia inaugural, devendo entrar em ação amanhã bem cedo. Afonso compete logo no heat 6, frente a Kanoa Igarashi, número 1 do seeding, e também ao rookie australiano Callum Robson. Já Frederico está no heat seguinte, tendo a companhia do norte-americano Conner Coffin e do brasiliero Caio Ibelli, que mesmo estando a competir como suplente ocupa a 4.ª posição do ranking mundial.

Nos outros heats masculinos destaque para a prestação dos rookies Samuel Pupo e Imaikalani deVault, que voaram alto e deixaram Kelly Slater praticamente fora de combate. O 11 vezes campeão mundial, que surge motivado pela vitória em Pipeline no arranque da temporada, não se encontrou com o mar e com o vento onshore e saiu derrotado desta estreia. Mas resta a repescagem ao 11 vezes campeão mundial. Tal como ao peruano Lucca Mesinas e ao norte-americano Jake Marshall, também eles a necessitarem de passar pela ronda 2. Em sentido inverso, os australianos Jackson Baker e Owen Wright venceram as outras duas baterias.

Antes disso, foram as melhores surfistas do planeta a dar espetáculo ao longo da primeira e segunda ronda, que terminou com as duas primeiras eliminações. A wildcard norte-americana Tia Blanco e a rookie havaiana Bettylou Sakura Johnson foram as surfistas que já se despediram de Supertubos, faltando-lhes o surf power das mais experientes. As australianas Sally Fitzgibbons e Molly Picklum protagonizaram as melhores performances do dia, ambas com scores acima dos 15 pontos. Já a campeã mundial Carissa Moore e a surpreendente líder do ranking Brisa Henessy avançaram diretamente para os oitavos-de-final, onde já há grandes duelos em perspetiva, sem grandes sobressaltos.

A chamada para sexta-feira está marcada para as 07H20, prevendo-se o retomar da prova masculina, num dia em que o vento offshore pode chegar e ajudar à melhor formação das ondas, que vão estar maiores.

MEO Pro Portugal Presented by Rip Curl Women’s Opening Round Results:

Heat 1: Courtney Conlogue (USA) 13.46 DEF. Johanne Defay (FRA) 12.20, Bettylou Sakura Johnson (HAW) 10.37

Heat 2: Isabella Nichols (AUS) 12.50 DEF. Brisa Hennessy (CRI) 10.47, Bronte Macaulay (AUS) 7.03

Heat 3: Carissa Moore (HAW) 14.00 DEF. Stephanie Gilmore (AUS) 12.20, Tia Blanco (USA) 7.27

Heat 4: Molly Picklum (AUS) 15.50 DEF. Tatiana Weston-Webb (BRA) 10.10, Gabriela Bryan (HAW) 9.10

Heat 5: Luana Silva (HAW) 11.83 DEF. Malia Manuel (HAW) 9.73, Tyler Wright (AUS) 9.50

Heat 6: Sally Fitzgibbons (AUS) 15.56 DEF. Lakey Peterson (USA) 13.13, India Robinson (AUS) 8.93

MEO Pro Portugal Presented by Rip Curl Women’s Elimination Round Results:

Heat 1: Tyler Wright (AUS) 11.16 DEF. India Robinson (AUS) 10.00, Tia Blanco (USA) 5.27

Heat 2: Gabriela Bryan (HAW) 12.33 DEF. Bronte Macaulay (AUS) 11.07, Bettylou Sakura Johnson (HAW) 9.56

MEO Pro Portugal Presented by Rip Curl Women’s Round of 16 Matchups:

Heat 1: Johanne Defay (FRA) vs. Molly Picklum (AUS)

Heat 2: Sally Fitzgibbons (AUS) vs. Stephanie Gilmore (AUS)

Heat 3: Brisa Hennessy (CRI) vs. Courtney Conlogue (USA)

Heat 4: Lakey Peterson (USA) vs. Isabella Nichols (AUS)

Heat 5: Carissa Moore (HAW) vs. Bronte Macaulay (AUS)

Heat 6: Tyler Wright (AUS) vs. Gabriela Bryan (HAW)

Heat 7: Tatiana Weston-Webb (BRA) vs. Luana Silva (HAW)

Heat 8: Malia Manuel (HAW) vs. India Robinson (AUS)

MEO Pro Portugal Presented by Rip Curl Men’s Opening Round Results (H1-4):

Heat 1: Jackson Baker (AUS) 11.70 DEF. Jordy Smith (ZAF) 11.10, Jake Marshall (USA) 6.00

Heat 2: Samuel Pupo (BRA) 14.60 DEF. Imaikalani Devault (HAW) 13.73, Kelly Slater (USA) 9.90

Heat 3: Owen Wright (AUS) 12.36 DEF. Seth Moniz (HAW) 9.66, Lucca Mesinas (PER) 9.43

Heat 4: Italo Ferreira (BRA) 16.17 DEF. Jadson Andre (BRA) 9.47, Vasco Ribeiro (PRT) 9.17

Remaining MEO Pro Portugal Presented by Rip Curl Men’s Opening Round Matchups (H5-12):

Heat 5: Filipe Toledo (BRA), Connor O'Leary (AUS), Justin Becret (FRA)

Heat 6: Kanoa Igarashi (JPN), Callum Robson (AUS), Afonso Antunes (PRT)

Heat 7: Conner Coffin (USA), Frederico Morais (PRT), Caio Ibelli (BRA)

Heat 8: John John Florence (HAW), Ezekiel Lau (HAW), Matthew McGillivray (ZAF)

Heat 9: Ethan Ewing (AUS), Deivid Silva (BRA), Barron Mamiya (HAW)

Heat 10: Jack Robinson (AUS), Leonardo Fioravanti (ITA), Joao Chianca (BRA)

Heat 11: Morgan Cibilic (AUS), Miguel Pupo (BRA), Ryan Callinan (AUS)

Heat 12: Griffin Colapinto (USA), Kolohe Andino (USA), Nat Young (USA)