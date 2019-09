Vasco Ribeiro e mais dois surfistas portugueses eliminados na Ericeira

O primeiro dia do EDP Billabong Pro Ericeira, prova do circuito mundial de qualificação (QS), foi negativo para os portugueses, com três dos quatro surfistas lusos a serem eliminados, entre eles Vasco Ribeiro, resistindo apenas Frederico Morais.Vasco Ribeiro, que se sagrou campeão mundial júnior em 2014 na Praia de Ribeira d'Ilhas, a mesma onde decorre este campeonato de 10.000 pontos da World Surf League, caiu na ronda 2, no 'heat' 4, ganho pelo brasileiro Krystian Kymerson (13,17 pontos), tendo o australiano Cooper Chapman assegurado o segundo posto - que também permite passar à fase seguinte - com uma pontuação de 12,70, enquanto 'Vasquinho' se ficou pelo terceiro lugar (10,93), à frente do brasileiro Michael Rodrigues (10,53), que integra o principal circuito de surf (CT).Também Tomás Fernandes, um dos 'wild cards' [convidados] pela organização para disputar esta prova, ficou pelo caminho, ao terminar a sexta bateria da ronda 2 na quarta e última posição, com 7,20 pontos, superado pelo brasileiro Miguel Pupo (15,33), pelo francês Gatien Delahaye (14,06) e pelo espanhol Aritz Aranburu (10,17).Antes, logo no primeiro 'heat' da ronda um, Henrique Pyrrait, outro dos locais da Ericeira convidados para a prova, já tinha caído, ao terminar no quarto posto, atrás dos australianos Ethan Ewing (11,27) e Morgan Cibilic (10,93), e do norte-americano Crosby Colapinto (8,33).Por seu turno, 'Kikas', o surfista português com melhor 'ranking' mundial - entrou nesta prova na 10.º posição do QS (em lugar de acesso à divisão de elite do surf mundial) -, ainda não se estreou nas ondas da Ericeira, uma vez que a organização decidiu interromper a prova no final da sétima bateria da segunda ronda, estando Frederico Morais escalado para a 14.ª, na qual defronta os australianos Connor O'Leary e Nicholas Squiers, bem como o norte-americano Eithan Osborne.O campeonato decorre entre 24 e 29 de setembro na Praia de Ribeira d'Ilhas, na Ericeira, em Mafra.