Vasco Ribeiro e Teresa Bonvalot confirmados no 'playoff' da Liga Mundial

A lista dos atletas que vão participar nas novas Challenger Series (CS), quatro etapas que decidem o acesso ao circuito principal da Liga Mundial de Surf (WSL), uma delas na Ericeira, esta quarta-feira divulgada, conta com Vasco Ribeiro e Teresa Bonvalot.

O playoff inscrito no novo formato de qualificação para a elite do surf mundial, onde Frederico Morais é o único atleta luso atualmente representado, vai contar com 96 surfistas no quadro masculino, e 64 no feminino.

Vasco Ribeiro foi o primeiro classificado da zona europeia (entre 10 qualificados), e Teresa Bonvalot ficou em sétimo do lado feminino, com um total de oito mulheres apuradas.

Do total de atletas que vão disputar as CS, 34 homens e 17 mulheres são oriundos do circuito principal (CT), 58 homens e 44 mulheres dos circuitos de qualificação regionais, dois homens e mulheres juniores com convite e dois homens e uma mulher com 'wildcards' (convites extraordinários).

As subidas e descidas da principal divisão da WSL vão ser decididas na Caifórnia (Estados Unidos), de 20 a 26 de setembro, na Ericeira (Portugal), de 02 a 10 de outubro, em Landes (França), de 16 a 24 de outubro, e em Haleiwa (Havai), de 25 de novembro a 07 de dezembro.