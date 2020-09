Vasco Ribeiro e Teresa Bonvalot quintos em campeonato especial de surf em França

Os portugueses Vasco Ribeiro e Teresa Bonvalot terminaram esta quarta-feira no quinto lugar o French Rendez-Vous, um campeonato organizado pela Liga Mundial de Surf (WSL) para a retoma da modalidade na Europa.

Vasco Ribeiro foi eliminado nos quartos de final por Leonardo Fioravanti, ao conquistar 5,94 pontos (4,47 e 1,67), contra 8,7 (4,5 e 4,2) do italiano, depois de ter superado o francês Maxime Huscenot na segunda ronda.

Frederico Morais caiu nessa fase, concluindo a prova no nono posto, com 6,53 pontos (5,33 e 1,2), perante o brasileiro Ítalo Ferreira, que conquistou 13,5 (6,83 e 6,67).

Os dois portugueses foram relegados para esta repescagem, depois de terem integrado o mesmo heat na primeira eliminatória, vencida por Fioravanti.

Na competição feminina, também disputada na praia de Chambre d'Amour, Teresa Bonvalot foi derrotada pela francesa Pauline Ado, nos quartos de final, somando uns insuficientes 5,17 pontos (2,67 e 2,5) face aos 6,64 (3,17 e 3,47) da adversária.

A campeã nacional em 2020, 2014 e 2015 chegou aos quartos depois de eliminar a compatriota Yolanda Hopkins na repescagem, deixando a sua antecessora no historial do título português para o nono lugar.

Hopkins tinha sido relegada para a segunda ronda por Ado, enquanto Bonvalot foi batida por outra francesa, Vahine Fierro, na sua estreia na competição.

Depois do French Rendez-Vous, e com o cancelamento do circuito mundial para 2021, a elite do surf mundial, masculino e feminino, ruma a Portugal, onde vai disputar MEO Portugal Cup, entre segunda e sexta-feira, numa competição a disputar na Ericeira ou em Peniche.