Vasco Ribeiro elimina campeão mundial em Sydney

Vasco Ribeiro soma e segue na Austrália e esta madrugada de quarta-feira conseguiu a qualificação para a 4.ª ronda do Sydney Surf Pro, a prova inaugural das novas Challenge Series do WQS, que oferece 10 mil pontos ao vencedor. O surfista português esteve novamente em bom plano e deixou mesmo pelo caminho o campeão mundial de 2015, o brasileiro Adriano de Souza.





Depois de já ter superado duas rondas com sucesso, o surfista do Estoril regressou esta quarta-feira à água, mas só depois de uma pausa que aconteceu mesmo antes do seu heat entrar na água. Apesar das ondas pequenas em Manly Beach e da forte oposição que teve pela frente, Vasco não tremeu, garantindo o 2.º posto do heat.Com 12,34 pontos, muito por culpa de uma nota de 8,17 logo a abrir, Vasco Ribeiro apenas foi superado pelo uruguaio Marco Giorgi (15,17). No entanto, o score do surfista português foi suficiente para deixar pelo caminho Adriano de Souza (10,77) e o também brasileiro Willian Cardoso (9,77), que no ano passado fazia parte do WCT.Após a eliminação de Frederico Morais na véspera, na 2.ª ronda do evento australiano, Vasco ficou a ser o único português em prova, mas manteve-se firme, estando já entre os 24 finalistas deste Sydney Surf Pro. Agora, na 4.ª ronda, vai estar no heat 1, com uma concorrência totalmente europeia.Restam apenas quatro europeus em prova e três vão medir forças logo na abertura da ronda. O francês Charly Martin e o italiano Leo Fioravanti, que faz parte da elite mundial, são assim os adversários de Vasco na luta por um lugar nos oitavos-de-final desta importante prova australiano, sendo que nesta fase apenas um surfista fica pelo caminho.Entretanto, Vasco Ribeiro já garantiu pelo menos o 17.º posto na prova, o que lhe garante desde já 2000 pontos para o ranking. Atualmente no 19.º posto do ranking do WQS, sobretudo devido ao importante 3.º posto alcançado em janeiro no QS5000 de Marrocos, o tetracampeão nacional prepara-se para deixar a Austrália ainda melhor posicionado.