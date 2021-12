Vasco Ribeiro eliminado na 3ª ronda no Havai e falha qualificação para o circuito principal

Vasco Ribeiro foi este sábado eliminado na terceira ronda da quarta e última etapa do circuito 'challenger' de surf, disputado no Havai, falhando assim a qualificação para o circuito principal da modalidade.

O surfista português precisava de pelo menos chegar às meias-finais neste Michelob ULTRA Pure Gold Haleiwa Challenger para chegar ao nível principal, no próximo ano.

Na terceira ronda, Vasco Ribeiro somou 9,20 pontos e encerra no 17.º lugar final.

O australiano Connor O'Leary ganhou o oitavo 'heat' com 14,67 pontos, à frente do japonês Kanoa Igarashi, medalha de prata em Tóquio2020, que teve 11,37 pontos. Depois do português classificou-se ainda o brasileiro Deivid Silva, com 8,56 pontos.