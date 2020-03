Vasco Ribeiro eliminado na Austrália

Não correu da melhor forma o regresso à água de Vasco Ribeiro em Newcastle. Depois do brilharete na ronda inaugural deste QS5000 australiano, onde fez o melhor score do dia, em condições tubulares praticamente perfeitas, desta feita o surfista português não se encontrou com o mar, sendo eliminado logo na 2.ª ronda.





Após um dia dedicado à prova feminina, os homens regressaram esta quinta-feira à ação, com Vasco a competir no heat 9. Só que o tetracampeão nacional não conseguiu fazer melhor que um score de 6,63 pontos em 20 possíveis, terminando no último lugar de uma bateria vencida pelo brasileiro Samuel Pupo (14,30) e com o havaiano Cody Young (11,40) a ser segundo – o japonês Hiroto Arai (7,40) foi terceiro e também ficou pelo caminho.O surfista do Estoril despede-se assim de Newcastle no 73.º posto final, com apenas 250 pontos para o ranking. Algo que o deverá fazer descer do atual 14.º posto que ocupa do ranking do WQS, muito por culpa de ter iniciado a temporada com um importante 3.º posto no QS5000 de Taghazout, em Marrocos.No entanto, a armada lusa ainda continua representada neste evento australiano, com Yolanda Hopkins a regressar à água esta sexta-feira para disputar o acesso aos oitavos-de-final da prova feminina. Pela frente terá as australianas Dimity Stoyle e Keely Andrew, sendo que só uma ficará pelo caminho.Entretanto, Vasco Ribeiro segue viagem para Sidney, onde na próxima semana irá ter início a nova Challenge Series do WQS, com um evento que oferece 10000 mil pontos ao vencedor. A Vasco junta-se Frederico Morais na prova masculina, enquanto na feminina Yolanda, Teresa Bonvalot e Carol Henrique serão as representantes nacionais.