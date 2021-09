Vasco Ribeiro entra a vencer no US Open of Surfing

Começou da melhor forma para as cores nacionais as novas Challenger Series da WSL, onde está em jogo a qualificação para o CT 2022. Na primeira de quatro etapas, que se está a disputar em Huntington Beach, Vasco Ribeiro estreou-se com um triunfo rumo à ronda 2 da prova masculina, após um dia em que se realizaram 18 dos 24 heats dessa fase.





Vasco abriu o US Open of Surfing com uma prestação sólida e com um dos melhores scores da manhã, ele que entrou na água logo no segundo heat do campeonato. Apesar de algum sofrimento final, o surfista português carimbou a passagem do terceiro para o primeiro posto da bateria graças a uma nota de 7,10 pontos, conseguindo aplicar o seu surf explosivo nas já tradicionalmente difíceis condições de Huntington Beach.Curiosamente, no ar ficou a sensação que a transmissão não tinha passado aquela que foi a onda da viragem de Vasco, a melhor de todo o heat. Contudo, esse momento terá mesmo passado na transmissão, já depois de a buzina ter tocado, dando a sensação de que, ao invés da repetição desse 7,10 pontos, era a onda com que Vasco Ribeiro deixava a água. Mais tarde, com a disponibilização das imagens deu para perceber que essa foi mesmo a onda da reviravolta.Após o final da bateria, Vasco mostrou-se confortável, embora admita que este é o campeonato em que está menos à vontade com o tipo de ondas. O surfista do Estoril explicou que Portugal, França e Havai são dos seus sítios favoritos e que é aí que espera obter grandes resultados. Dessa forma, tudo o que trouxer da Califórnia é um bónus, num novo circuito em que os surfistas contam com um descarte para as contas finais do ranking.Vasco Ribeiro já sabe quem vai enfrentar na próxima fase, tendo pela frente um heat de classe mundial. O surfista português ficou posicionado no primeiro dos 12 heats da ronda 2, medindo forças com o australiano Jack Robinson, que garantiu a qualificação para 2022 via CT e que não depende desta prova para nada, com o veterano francês Michel Bourez, que tenta a requalificação via Challenger Series, depois de ter falhado o top 22 mundial do CT, e ainda o jovem japonês Shun Murakami, que é temível neste tipo de condições com mar pequeno.O surfista português foi assim um dos poucos top seeds a conseguirem triunfar neste primeiro dia. O australiano Jack Robinson, vencedor da etapa do CT no México, os também top mundiais Alex Ribeiro, Conner Coffin, Griffin Colapinto e Caio Ibelli e ainda o australiano Liam O’Brien e o peruano Lucca Mesinas foram os outros licras vermelhas a conseguirem tal feito.Destaque para as performances dos surfistas californianos, que assumiram as rédeas da ação. Não só Coffin e Colapinto, como também Kolohe Andino, Nolan Rapoza, Jake Marshall ou Pat Gudauskas foram alguns dos nomes da "casa" a brilhar rumo à próxima fase. No entanto, foi mesmo o peruano Lucca Mesinas a conseguir o melhor score deste primeiro dia, com 15,34.Este primeiro dia de ação também contou com algumas surpresas entre os surfistas eliminados, com alguns tops do circuito mundial a já terem dito adeus à competição. Foram os casos de Miguel Pupo e Connor O’Leary. Samuel Pupo, Jesse Mendes, Nat Young, Jacob Willcox, Jorgann Couzinet, Mateus Herdy e Kauli Vaast foram outros dos nomes apontados como favoritos à qualificação a ficarem pelo caminho.O US Open of Surfing vai continuar até domingo, com esta terça-feira a ação a retomar com os heats restantes da prova masculina. Entretanto, deverá ter lugar a estreia da prova feminina, onde Portugal está representado por Teresa Bonvalot, Carolina Mendes e Yolanda Hopkins. Todas em busca do sonho de chegar ao circuito mundial.