Vasco Ribeiro forte em Sydney de olho no World Tour

Vasco Ribeiro, de 25 anos, é o único surfista português ainda em prova no Sydney Surf Pro, o primeiro evento da Challenger Series (categoria máxima, 10 mil pontos) do circuito de qualificação, na Austrália.

O surfista do Estoril passou em primeiro lugar na primeira ronda da prova e em segundo na eliminatória seguinte e vai discutir a terceira ronda diante de três rivais bem complicados: o brasileiro Adriano De Souza, campeão do Mundo em 2015, o também brasileiro Willian Cardoso, membro do circuito mundial, e o uruguaio Marco Giorgi.

Atualmente dentro do top 20 do ranking de qualificação, Vasco Ribeiro faz este ano uma aposta séria neste circuito, com a intenção clara de se juntar a Frederico Morais no World Tour no próximo ano.

Kikas, por seu turno, não foi feliz em Sydney, ao ser eliminado na segunda ronda, depois de ter ficado isento da primeira.

O português de 28 anos ficou em quarto e último lugar do seu heat da ronda 2, ao totalizar apenas 10,10 pontos, atrás dos australianos Jackson Baker e Jordan Lawler e do havaiano Cody Young.

Na prova feminina, Yolanda Hopkins já havia caído na 2ª ronda, ao passo que Teresa Bonvalot e Carol Henrique perderam na primeira.