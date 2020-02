Vasco Ribeiro garante triunfo rumo à 3.ª ronda em Fernando de Noronha

Vasco Ribeiro garantiu esta quinta-feira a qualificação para a 3.ª ronda do QS5000 de Fernando de Noronha, no Brasil, depois de ter conseguido vencer a sua bateria na ronda 2. O surfista português esteve em destaque no dia de hoje, avançando mais uma fase na competição e ficando em boa posição de chegar às fases mais avançadas da prova.





Foi logo pela manhã, no terceiro heat do dia, que Vasco entrou em ação, num heat muito disputado e em condições complicadas. Ainda assim, o surfista português deu-se bem com as ondas, conseguindo vencer a disputa graças a um score de 12,26, deixando o brasileiro Vitor Ferreira (11,77) no segundo posto. Os também brasileiros Rafael Teixeira (11,57) e João Chianca (10,40) ficaram pelo caminho.Desta forma, Vasco Ribeiro carimbou o passaporte para a 3.ª ronda, onde já só estão em prova 48 surfistas, tendo ficado colocado no heat 8, onde terá pela frente três jovens surfistas brasileiros: Cauã Costa, Leo Casal e Douglas Silva. Os dois primeiros avançam para a 4.ª ronda, que é composta por heats de apenas três surfistas, com os dois primeiros a seguirem para os oitavos-de-final.A ação avançou ao longo do dia em Noronha e acabou por seguir para a 3.ª ronda, onde o top mundial Filipe Toledo voltou a estar em destaque, vencendo a primeira bateria dessa fase. Só que, como já vem sendo hábito desde o primeiro dia de prova, a ação foi interrompida ao início da tarde, devido às condições do mar, só que desta vez não regressou mais à água, ficando novo call marcado para sexta-feira.