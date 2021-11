Vasco Ribeiro já conhece heat de estreia em Haleiwa

Vasco Ribeiro já está no Havai para prosseguir o sonho de lutar por uma vaga no CT 2022 e esta quarta-feira ficou a conhecer o heat draw da prova masculina de Haleiwa, a última de quatro etapas do novo circuito Challenger Series. Depois de o draw feminino ter sido revelado primeiro, agora é a vez de o masculino ser divulgado, sendo que o único surfista português em prova sabe que vai enfrentar na estreia um dos tops mundiais presentes.

Quis o seeding que Vasco Ribeiro tenha sido integrado no heat 13 da ronda 2, para a qual entrou diretamente. Nesse mesmo heat também vai estar o japonês Kanoa Igarashi, um dos tops mundiais presentes nesta prova e também o líder do ranking das Challenger Series. O norte-americano Cole Houshmand é, para já, o outro surfista neste heat, sendo que a eles ainda se vai juntar o vencedor do heat 7 da ronda 1, onde estão os havaianos Ian Gentil e Barron Mamiya, o brasileiro Weslley Dantas e ainda o francês Charles Martin.

Atualmente, no 38.º posto do ranking, Vasco chega ao Havai ainda com possibilidades de terminar entre o top 12 que se qualifica para o circuito mundial do próximo ano. Contudo, o surfista português, de 27 anos, terá de conseguir um grande resultado para chegar lá. Somente algo como meias-finais ou finais poderão ser suficientes para se conseguir juntar a Frederico Morais no CT 2022.

Apesar de ter pela frente na estreia um dos tops da elite mundial, nem tudo são más notícias, uma vez que ao ficar na segunda metade do draw, Vasco garantiu que não se cruzará com John John Florence, bicampeão mundial e grande favorito local, até à final da prova havaiana, caso ambos lá cheguem.

No entanto, do mesmo lado do draw de Vasco Ribeiro está o 11 vezes campeão mundial Kelly Slater, que se inscreveu nesta prova para ganhar ritmo para mais uma temporada no circuito mundial, quando está prestes a completar 50 anos.