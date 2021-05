Vasco Ribeiro lidera armada lusa rumo à ronda 5 em Santa Cruz

A praia do Mirante ofereceu, esta quinta-feira, ondas desafiantes para o terceiro dia consecutivo de ação no QS3000 de Santa Cruz. Uma jornada marcada pela realização da ronda 4, onde os top seeds tiveram oportunidade de se estrear em competição, mas também pelo facto de a armada lusa ter ficado reduzida a apenas cinco surfistas.





Ao longo dos 16 heats realizados, foram nove os surfistas portugueses a ficarem pelo caminho, alguns deles com alguma surpresa, como o caso do jovem Afonso Antunes. Apesar disso, a campanha dos portugueses começou da melhor forma, com Tomás Fernandes a vencer o primeiro heat desta jornada, ao somar 12,24 pontos e a apresentar bom surf, numa bateria em que Joaquim Chaves ficou pelo caminho.Seguiu-se uma dupla eliminação no heat 4, com Rodrigo Lebre e Ruben Gonzalez a serem eliminados num heat vencido pelo francês Charly Martin. No heat 6 foi a vez de Diogo Martins despedir-se do evento, naquela que foi a melhor disputa do dia. O marroquino Ramzi Boukhiam brilhou com um score de 16,40, o melhor do dia, mas o canário Jonathan Gonzalez também deu luta, com um score de 15,16.No heat 8, Guilherme Ribeiro conseguiu inverter esta tendência de razia na armada lusa, depois de ser segundo classificado, com 10,17, numa bateria ganha por Jorgann Couzinet. No heat seguinte estreou-se Afonso Antunes, que acabou por perder a disputa para os franceses Joan Duru, ex-top do CT, e Kyllian Guerin.No heat 10 estiveram novamente dois portugueses em ação e Nic von Rupp deu sequência ao belo momento de forma que atravessa, ficando no 2.º posto, com 10,07 pontos, apenas atrás do francês Thomas Debierre, com Martim Carrasco a ficar pelo caminho. Depois de entrar logo na primeira ronda, Nicolau já superou quatro baterias e promete não ficar por aqui.No heat 13, Vasco Ribeiro conseguiu a segunda vitória lusa do dia, depois de somar 11,13 pontos, numa bateria em que Guilherme Fonseca ficou pelo caminho. Quem também se despediu de prova foram Raul Bormann e Pedro Henrique, num heat 14 vencido pelo basco e ex-top mundial Aritz Aranburu.Por fim, Halley Batista foi o último representante português a entrar na água e voltou a estar em bom plano, dando sequência ao excelente momento de forma que trouxe do Porto, onde foi finalista na última etapa do circuito nacional. O surfista de origem brasileira, que reside há vários anos no Algarve, conseguiu ser 2.º classificado num heat vencido pelo francês Thomas Ledee.A armada lusa segue, assim, com cinco surfistas para a próxima fase, onde já só estarão em prova 32 surfistas. Isto numa altura em que a França é a grande dominadora do evento, com 18 surfistas ainda em prova. Com 19 heats por realizar até final e com três dias ainda de janela de espera pela frente, tudo se começa a alinhar para encontrar o campeão e sucessor de Frederico Morais neste QS3000 de Santa Cruz.H1: Tomás Fernandes (PRT) x Gaspard Larsonneur (FRA) x Vicente Romero (ESP) x Dorian Gomez (FRA);H3: Tim Bisso (FRA) x Ramzi Boukhiam (MAR) x Andy Criere (ESP) x Guilherme Ribeiro (PRT)H6: Kyllian Guerin (FRA) x Nic von Rupp (PRT) x Leo Paul Etienne (FRA) x Tristan Guilbaud (FRA)H7: Vasco Ribeiro (PRT) x Aritz Aranburu (ESP) x Iker Amatriain (ESP) x Halley Batista (PRT)