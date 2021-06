Vasco Ribeiro na quarta ronda e 'Kikas' na repescagem nos Jogos Mundiais de Surf

Os portugueses Vasco Ribeiro e Frederico Morais competiram esta terça-feira na terceira ronda dos Jogos Mundiais de surf, em El Salvador, mas tiveram sortes diferentes, com 'Vasquinho' a avançar diretamente para a próxima fase, enquanto 'Kikas' vai à repescagem.

Frederico Morais, tricampeão português e único luso no circuito principal da Liga Mundial de Surf (WSL), ficou no quarto e último lugar da bateria 55, com 8,40 pontos, atrás de Joshua Burke (9), das Bermudas, Jeremy Flores (9,90), de França, e de Ryan Huckabee (10,1), dos Estados Unidos.

Por seu turno, Vasco Ribeiro, tetracampeão português, venceu o 'heat' 58 com 12 pontos, levando a melhor sobre o indonésio Rio Waida (9,47), o israelita Yoni Klein (8,5) e o venezuelano Francisco Bellorin (4,26).

Na ronda quatro deste evento da Associação Internacional de Surf (ISA), 'Vasquinho' vai defrontar o indonésio Aditya Putra e o espanhol Aritz Aranburu (bateria 66), enquanto 'Kikas' vai competir com o canadiano Cody Young, no 'heat' 122 da quarta fase da repescagem.

O outro português em prova, Miguel Blanco, ainda não entrou no mar neste terceiro dia da competição, estando colocado na bateria 102 da segunda fase da repescagem, contra o suíço Michael Zaugg.

Os Jogos Mundiais de Surf, em El Salvador, que decorrem até 06 de junho, vão decidir as últimas 12 vagas para a estreia da modalidade nos Jogos Olímpicos (Tóquio'2020).