Vasco Ribeiro passa diretamente à terceira ronda em Peniche

Vasco Ribeiro carimbou esta quinta-feira a passagem à terceira ronda do Meo Rip Curl Pro Portugal, em Peniche, ficando no segundo lugar da quinta bateria, atrás do brasileiro Filipe Toledo e à frente do havaiano Ezekiel Lau.O surfista português obteve uma pontuação de 9,56 pontos nas duas melhores ondas, enquanto Filipe Toledo conquistou o primeiro lugar do 'heat', com 11,70, e Ezekiel Lau foi relegado para a repescagem, com 9,33 pontos.O outro surfista português que já entrou na água, Frederico 'Kikas' Morais, ficou em terceiro lugar na primeira ronda, atrás dos brasileiros Yago Dora e Ítalo Ferreira, pelo que vai disputar a ronda de eliminação.Na terceira bateria do dia inaugural da prova na Praia dos Supertubos, Kikas obteve 8,37 pontos nas duas melhores ondas, enquanto Yago Dora venceu o 'heat', com 13,56, e Ítalo Ferreira, com 12,37, ficou no segundo posto e também assegurou a passagem à próxima fase do campeonato de Peniche.