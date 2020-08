Vasco Ribeiro perto da perfeição na estreia em Pantín

A armada lusa viveu esta sexta-feira mais um dia extremamente positivo no Pantín Classic Pro, desta vez numa jornada dedicada exclusivamente à prova masculina e ondas Vasco Ribeiro esteve em especial destaque, com ondas bem grandes e ao estilo havaiano. O surfista português conseguiu as melhores ondas do dia, ficando por duas vezes perto da perfeição, e também o melhor score do dia.





Os surfistas portugueses estiveram em bom plano na ronda 2, com José Champalimaud a dar o mote com um triunfo no heat 2. Depois foi a vez de Vasco Ribeiro entrar em cena e vencer a bateria 4 com um score de 15,37 pontos (máximo de 20). Pelo meio Vasco conseguiu uma onda de 9,70 pontos, com um dos juízes a dar mesmo a nota máxima (10 pontos), graças a duas manobras fortíssimas num dia marcado por mar desafiante.Depois registaram-se ainda as qualificações de Gabriel Ribeiro, Luís Perloiro, Joaquim Chaves, Guilherme Ribeiro e Pedro Coelho, todos na segunda posição dos respetivos heats. Nesta fase, apenas ficou pelo caminho João Pereira, surfista de Viana do Castelo, e ainda o campeão nacional Miguel Blanco, que acabou por não comparecer em prova.A ação avançou ainda para a 3.ª ronda, onde Vasco Ribeiro elevou ainda mais o nível, ficando novamente perto de conseguir a pontuação perfeita. Noutra onda bem grande, Vasco repetiu a receita, com duas manobras power, que lhe renderam 9,83 pontos, com três dos cinco juízes a darem os 10 pontos. O surfista do Estoril juntou ainda um 8,33, que rendeu um total de 18,16 pontos e mais um triunfo rumo à 4.ª ronda.Joaquim Chaves também conseguiu avançar para a ronda seguinte, depois de ter sido 2.º classificado no heat 5. Em sentido inverso, José Champalimaud, Gabriel Ribeiro, Luís Perloiro, Pedro Coelho e Guilherme Ribeiro ficaram pelo caminho nesta 3.ª ronda.Portugal coloca assim dois surfistas entre os 16 finalistas da prova galega, a primeira a acontecer a nível internacional no pós-pandemia. Na próxima ronda Vasco Ribeiro vai medir forças com o francês Charly Quivront e com os espanhóis Andy Criere e Luis Diaz em busca de um lugar nos quartos-de-final. Já Joaquim Chaves está no heat 4, onde defronta o espanhol Vicente Romero, o basco Aritz Aranburu e o francês Maxime Huscenot.A prova feminina teve esta sexta-feira dia de descanso, devendo regressar amanhã à água. Teresa Bonvalot e Carolina Mendes estão apuradas para os quartos-de-final e, por isso, também na luta pelo triunfo neste Pantín Classic Pro, um dos eventos mais antigos da Europa e que tradicionalmente faz parte do circuito WQS, embora este ano isso não aconteça.