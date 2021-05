Vasco Ribeiro procura bom resultado no Estrela Galicia Caparica Surf Fest

De Santa Cruz... para a Caparica. Arranca esta terça-feira o Caparica Surf Fest, um evento QS 3.000 masculino e 1.000 feminino, que decorre até dia domingo na Praia do Paraíso.





Os melhores surfistas europeus seguem agora para a margem sul do Tejo, rumo a mais uma etapa, que vale 3 000 pontos para garantir um lugar nos Challenger Series. No feminino esta é a etapa que reabre a competição no mundial de qualificação a nível europeu e coloca, assim, as atenções de novo em Portugal.Vencedor em Santa Cruz, Vasco Ribeiro procura mais um bom resultado. "Foi uma semana incrível, muito especial, mas já foi, já acabou, e agora vem a Costa", disse o campeão mundial júnior de 2014.Na competição feminina, o destaque nacional vai para Teresa Bonvalot, 3.ª em 2019. "Sabe muito bem voltar a estas conferências, sentir o nervosismo de voltar à competição e ver estas caras familiares", assumiu.