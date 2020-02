Vasco Ribeiro supera ronda inaugural do QS5000 de Fernando de Noronha

Vasco Ribeiro garantiu esta quarta-feira a passagem à 2.ª ronda do QS5000 de Fernando de Noronha, depois de na estreia ter superado a ronda inaugural deste importante evento brasileiro. No entanto, a armada lusa perdeu também hoje o contributo de Sidney Guimarães.





Depois de a ação nos beach breaks de Fernando de Noronha ter arrancado ontem, com alguns avanços e recuos, acabando por se realizar apenas quatro heats, esta a ação arrancou bem cedo e logo com Vasco Ribeiro na água.Foi com alguma dificuldade à mistura, que o surfista da Poça garantiu um score de 9,44, que lhe garantiu a segunda posição da bateria, à frente do brasileiro Cauã Costa (11,06), mas à frente do também canarinho Pericles Dimitri (8,13).A prova avançou a bom ritmo e rompeu pela 2.ª ronda, onde Sidney Guimarães estava no heat 2. Só que o surfista luso-brasileiro não teve a sorte do seu lado e, com apenas 6,94 pontos, acabou por ser eliminado, numa bateria em que o brasileiro Marcos Correa (11,53) e o uruguaio Marco Giorgi (10,63) levaram a melhor.Após mais uma pausa a meio da tarde, a prova ainda retomou ao final do dia, mas para a realização de apenas dois heats, acabando Vasco Ribeiro por não voltar à água. Inserido no heat 15, o surfista português terá agora pela frente os brasileiros João Chianca, Rafael Teixeira e Vitor Ferreira.