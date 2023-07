Vasco Ribeiro suspenso três anos: «Faltei aos controlos porque tinha um problema de consumo de droga»

O surfista português Vasco Ribeiro informou esta sexta-feira que foi suspenso por três anos, por falhar controlos antidoping, assumindo, em comunicado enviado à agência Lusa, o erro e anunciando que vai recorrer.

"Fui hoje informado de que estarei suspenso de competir profissionalmente durante três anos, por ter faltado a controlos antidoping. Chegou o momento de assumir as consequências dos meus atos, e dizer publicamente que errei: faltei aos controlos porque tinha um problema de consumo de droga", escreveu.

Cerca de um ano depois de ter anunciado uma pausa na competição, devido a problemas de saúde mental, Vasco Ribeiro, de 28 anos, assume um erro que o vai impossibilitar de "competir ao mais nível do surf profissional".

"Ao longo do último ano, com o recurso a tratamento e ajuda profissional, tenho-me reerguido de um ponto muito baixo na minha vida pessoal e desportiva. Ao longo do último ano, tenho sido melhor pai, filho e amigo. Ao longo do último ano, tenho treinado como nunca", referiu.

Por isto, o surfista diz que vai recorrer do castigo que lhe foi aplicado pela federação internacional (ISA), embora admita que nos próximos tempos vai estar afastado da competição.

"A todos aqueles que me apoiaram e me apoiam nestes tempos conturbados, um grande obrigado. Voltarei mais forte, mais motivado, e com ainda mais garra", concluiu.