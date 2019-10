Vasco Ribeiro também recebe wildcard para o MEO Rip Curl Pro Portugal

E vão três! Portugal vai estar representado por um trio de surfistas no MEO Rip Curl Pro Portugal 2019. Isto porque a WSL decidiu premiar Vasco Ribeiro com uma das vagas ainda existentes devido a lesões dos surfistas do top 34 mundial. Vasco vai assim juntar-se a Frederico Morais e Miguel Blanco na prova que arranca quarta-feira em Supertubos, Peniche.Apesar de ainda não ter sido oficializada esta vaga, nem de ter surgido o nome do surfista português no heat draw, foi o próprio a anunciar a entrada em prova através das redes sociais. "Peniche, estou a caminho! Muito obrigado WSL pela oportunidade", escreveu o surfista da Linha.Com as lesões de John John Florence, Adriano de Souza e Mikey Wright, Caio Ibelli e Frederico Morais garantiram a entrada como substitutos, mas havia ainda uma vaga aberta. E porquê oferecê-la a Vasco Ribeiro? Em primeiro lugar porque é português e também porque tem um vasto currículo nesta prova, onde se destaca o terceiro posto obtido em 2015, depois de apenas ter perdido para Italo Ferreira nas meias-finais.Essa chegada às meias-finais, no ano em que se estreou frente aos melhores do Mundo em Peniche foi mesmo o melhor resultado de sempre de um português nesta etapa de Peniche. Agora, o tetracampeão nacional, de 24 anos, vai para a quarta participação nesta prova, sendo já a terceira de forma consecutiva – em 217 foi 13.º e no ano passado terminou no 25.º posto.Resta agora apenas perceber quem será o vencedor dos trials da Rip Curl, que se disputam esta terça-feira. Estes trials deverão ser apenas abertos a surfistas internacionais da marca e não é conhecida, para já, a presença de surfistas portugueses. O vencedor irá garantir o último wildcard ainda em aberto e ajudará a definir todos os heats da ronda inaugural.Para já apenas é garantido que Miguel Blanco vai estrear-se frente a Gabriel Medina, atual líder mundial e campeão do Mundo em título, ou Filipe Toledo, número dois do Mundo. E que Vasco Ribeiro não enfrentará Medina na ronda inaugural, podendo medir forças com Toledo ou Jordy Smith, número 3 do ranking. Isto porque Vasco está melhor posicionando que Blanco no ranking WQS, sendo esse o critério de emparelhamentos dos wildcards.