Vasco Ribeiro termina em 9.º lugar em Snapper Rocks

Vasco Ribeiro garantiu, esta quarta-feira, na Austrália, o 9.º posto final na etapa inaugural do Circuito Challenger Series, que está a decorrer em Snapper Rocks, na Gold Coast. O campeão nacional foi eliminado nos oitavos-de-final da prova australiana, tendo igualado o resultado obtido por Yolanda Hopkins na prova feminina.Vasco foi o único surfista português a apurar-se para o dia final em Snapper Rocks, depois de Yolanda Hopkins e Teresa Bonvalot terem sido eliminadas ontem na prova feminina. O surfista português entrou em ação logo no primeiro heat da manhã, tendo encontro marcado com o jovem surfista local Sheldon Simkus.Com o mar muito mexido e complicado, Vasco Ribeiro até entrou melhor na bateria, mas a meio da disputa o surfista australiano conseguiu passar para a liderança, não saindo mais de lá. Os 12,10 pontos de Simkus acabaram por ser suficientes para bater os 11,30 de Vasco, que no final da bateria procurava uma onda para fazer uma nota acima de 6 pontos, que acabou por nunca chegar.Apesar da derrota nos oitavos-de-final, Vasco conseguiu um bom resultado a abrir o circuito que dá acesso ao circuito mundial de 2023, com 10 vagas masculinas e 5 femininas em disputa ao longo de oito etapas. Um 9.º lugar que o coloca numa boa posição no ranking para atacar a restante temporada.A segunda paragem do circuito Challenger Series 2022 acontece já na próxima semana em Sydney, também na Austrália, e Portugal vai estar novamente representado por seis surfistas. Vasco Ribeiro e Frederico Morais competem do lado masculino, enquanto Teresa Bonvalot, Mafalda Lopes, Kika Veselko e Yolanda Hopkins são as representantes nacionais do lado feminino.