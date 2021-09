Viana do Castelo coroou Kika Veselko como bicampeã nacional Sub-18

Francisca Veselko e Maria Salgado sagraram-se este domingo campeãs nacionais das categorias Sub-18 e Sub-16, respetivamente. As jovens surfistas foram as mais fortes durante a finalíssima disputada durante o passado fim-de-semana na Praia da Arda, em Viana do Castelo.





Este foi o segundo título consecutivo na categoria para Kika Veselko, que dentro de duas semanas pode juntar o título sénior a esta conquista – algo que não acontece desde 2014, quando Teresa Bonvalot, com 14 anos, venceu o título nacional principal, o Sub-21, entretanto desaparecido, e ainda o Sub-18.Kika foi mais forte que a concorrência nas ondas nortenhas, defendendo com sucesso o título que já tinha conquistado no ano passado. Este é o quarto título de escalões juniores para a surfista da Linha, atualmente com 18 anos, depois de em 2016 e 2018 ter sido campeã nacional Sub-16.Na final da etapa decisiva, Kika levou de vencida Gabriela Dinis, que chegou a este escalão Sub-18 depois de se ter sagrado bicampeão nacional Sub-16 no ano passado e levou de Viana o vice-título, mas também Beatriz Carvalho (3.ª) e Núria Maganinho (4.ª).Atualmente na liderança do ranking nacional, Kikas Veselko parte, assim, ainda mais motivada para a etapa final da Liga MEO Surf 2021, que se realiza de 16 a 18 de Setembro em Peniche e onde vai discutir o título nacional feminino com Carolina Mendes. Kika que este ano, após cinco etapas conseguiu o 2.º posto por quatro vezes, tendo como pior resultado um 3.º lugar.No escalão de Sub-16 a nova fornada de talentos do surf feminino nacional mostrou-se e foi Maria Salgado a fazer a festa. A jovem surfista de Santa Cruz, de apenas 14 anos, deixou Teresa Pereira no 2.º posto, Erica Máximo no 3.º e Miriam Julião no 4.º lugar.