WCT: Etapa do Surf Ranch prestes a começar e com formato diferente

É já esta quinta-feira, pelas 16 horas portuguesas, que arranca o Freshwater Pro, a oitava etapa do WCT 2019. Pelo segundo ano consecutivo os melhores surfistas do Mundo vão competir no Surf Ranch, a famosa piscina de ondas artificiais, criada pelo 11 vezes campeão Mundial Kelly Slater. Mas este ano o formato da competição está diferente.Depois de alguns rumores sobre as mudanças no formato competitivo, a WSL explicou agora ao pormenor tudo o que vai ser diferente em relação à edição inaugural. Mudanças que surgem com o intuito de tornar a prova mais dinâmica e de poupar algumas horas de competição.Desta forma, ao invés do antigo formato em que todos os 36 surfistas em prova do lado masculino e as 18 surfistas do lado feminino tinha direito a surfar 6 ondas na primeira ronda (3 para a esquerda e 3 para a direita), agora os surfistas estarão divididos em heats, cada um com um total de 6 surfistas, em que cada surfista pode surfa apenas 4 ondas (2 esquerdas e 2 direitas).Ora, após somar a pontuação da melhor esquerda e da melhor direita, cada surfista terá um score. Os dois melhores de cada um dos heats irá avançar para a ronda bónus (2.ª ronda), juntamente com os outros 12 melhores surfistas que se seguem na tabela geral de pontuações – no caso feminino são apenas 6.É aqui que se faz a primeira separação, sendo que haverá 12 surfistas a ficar pelo caminho após a primeira ronda masculina e 6 após a primeira ronda feminina. Estes já não entram na ronda bónus. Nessa fase, os surfistas que avançaram terão direito a mais 2 ondas (1 esquerda e 1 direita), de forma a tentarem melhorar os respetivos scores.No final da ronda bónus serão encontrados os oito melhores surfistas masculinos que passarão à final – quatro melhores no caso feminino. As finais serão disputadas no sábado, com os surfistas a saírem para a água por ordem crescente de seeding, mas com os scores a zero numa nova competição pela vitória na etapa.Ora a ronda final também terá uma ronda bónus para encontrar o vencedor. Primeiro cada surfista tem direito a surfar 4 ondas (2 esquerdas e 2 direitas). No final desta primeira fase os quatro melhores surfistas masculinos e 2 melhores surfistas femininas irão ter direito a 2 ondas bónus (1 esquerda e 1 direita) para tentarem melhorar os scores. Posto isto, o melhor score ditará o vencedor deste Freshwater Pro.