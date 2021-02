WCT vai ter duas novas etapas na Austrália

A WSL anunciou esta segunda-feira o novo calendário de provas australianas para o WCT 2021. Depois de muita especulação e vários cancelamentos, a entidade que regula o surf mundial, anunciou dois novos eventos ao calendário, com muita surpresa à mistura.

Depois de nas últimas semana ter confirmado o reinício do circuito em Newcastle, por troca com a icónica etapa de Bells Beach, que só regressa em 2022, agora a WSL confirmou também a saída de cena de Snapper Rocks, na Gold Coast, outras das históricas paragens do circuito.

Para o lugar de Snapper Rocks entra North Narrabeen, a norte de Sydney, que será assim a segunda paragem no estado de Nova Gales do Sul. Esta etapa terá um período de espera que vai de 16 a 26 de abril e, tal como a etapa de Newcastle, terá a Rip Curl como patrocinador principal.

Depois, no início de maio, a WSL conseguiu garantir a passagem da caravana do Tour para o oeste australiano, onde de 2 a 12 de maio se realiza o Margaret River Pro, a única das três etapas inicialmente previstas que se mantém no calendário do WCT.

Por fim, a grande surpresa, com a entrada em cena de uma etapa num local praticamente desconhecido a nível internacional: ilha de Rottnest. Este será um evento que vai recuperar o conceito The Search da Rip Curl, com a icónica marca australiana a garantir, assim, o patrocínio de três eventos.

Situada no Oeste australiano, a pequena ilha de Rottnest, reserva natural que tem uma área de 19 km quadrados e uma população de cerca de 300 pessoas, vai receber os melhores surfistas do Mundo de 16 a 26 de maio, numa prova aguardada com muita expectativa.

Calendário:

Rip Curl Newcastle Cup pres. by Corona: 1 – 11 Abril

Rip Curl Narrabeen Classic pres. by Corona: 16 – 26 Abril

Boost Mobile Margaret River Pro pres. by Corona: 2-12 Maio

Rip Curl Rottnest Search pres. by Corona: 16 – 26 Maio