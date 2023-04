Wildcard garante continuidade no World Tour a Kelly Slater

A World Surf League anunciou, esta quarta-feira, a atribuição de um wildcard a Kelly Slater, garantindo a continuidade do 11 vezes campeão mundial na elite do surf mundial por mais um ano e meio.

Apesar de ter ficado fora dos 22 primeiros surfistas do ranking no cut de meio da presente temporada, o estatuto de Slater valeu-lhe a continuidade no Tour, aos 51 anos.

Além de Slater, o brasileiro Miguel Pupo recebeu o outro wildcard disponível para a próxima temporada. Do lado feminino foi a francesa Johanne Defay que recebeu o convite para se manter no imediato no Tour, enquanto a costarriquenha Brisa Hennessy vai regressar no início da próxima temporada - tal como acontece com Pupo.

Tradicionalmente estas vagas são atribuídas a atletas que se lesionam durante a temporada em vigor, como aconteceu com Miguel Pupo e Johanne Defay. Contudo, essa não é uma regra e existem exceções, tal como aconteceu, agora, com a vaga concedida ao veterano surfista norte-americano.

Tal como já era esperado, Kelly Slater vai fazer parte dos 24 surfistas que vão competir nas cinco etapas da segunda metade da época regular. Além de continuar na luta pelo top 5 do ranking que tem acesso à finalíssima pelo título mundial, Slater ainda mantém acesso o sonho da qualificação olímpica para Paris'2024.