World Surfing Games adiados para maio de 2021

Os World Surfing Games, que atribuem 12 vagas para os Jogos Olímpicos Tóquio2020 (agendados para o próximo ano), foram adiados para maio de 2021 devido à pandemia de covid-19, anunciou esta sexta-feira a Associação Internacional de Surf (ISA).

"Dada a atual tendência do vírus, decidimos que é do melhor interesse para a saúde e segurança de todos os envolvidos reagendar os World Surfing Games para 2021. As nossas decisões foram, e vão continuar a ser, guiadas pelos especialistas em saúde pública e pelas autoridades", realçou Fernando Aguerre, presidente da ISA.

O evento estava originalmente marcado para decorrer em maio de 2020, em El Salvador, pelo que foi adiado por 12 meses (08 a 16 de maio de 2021), e vai oferecer 12 vagas (cinco masculinas e sete femininas) para os Jogos do próximo verão, no Japão, para as quais o surfista Frederico Morais já assegurou um lugar para Portugal, naquela que vai ser a estreia do surf nos Jogos.

"Mantemos o diálogo permanente com os nossos parceiros e partes interessadas, incluindo a Liga Mundial de Surf (WSL). Estamos confiantes que este adiamento vai colocar-nos em melhor posição para celebrar uma edição segura e espetacular da prova antes dos Jogos Olímpicos", sublinhou o argentino Aguerre.

