WQS arranca na China e com vários portugueses em prova

A temporada de 2019 ainda não chegou ao fim, mas a de 2020 já está prestes a começar. Faltam apenas duas semanas para o primeiro campeonato do ano no WQS e há vários portugueses inscritos nessa prova que vai acontecer na ilha de Hainan, na longínqua China.Os principais nomes masculinos deste circuito não foram atraídos por esta prova, mas, ainda assim, há três portugueses inscritos em prova. São eles Luís Perloiro, que aos poucos regressa à melhor forma após uma grave lesão, Guilherme Fonseca, que está de regresso ao WQS após uma pausa para se dedicar mais às viagens, e o luso-brasileiro Sidney Guimarães, que passou a representar o nosso país em 2019.Em virtude da posição no ranking em que terminaram em 2019, apenas Perloiro consegue entrada direta para a 3.ª ronda, enquanto Gui e Sidney terão de competir na ronda inaugural. Mas até poderão haver mais portugueses em prova, uma vez que ainda existem várias vagas abertas à espera de inscrições de última hora.Já na prova feminina Teresa Bonvalot, Carol Henrique, Yolanda Sequeira e Leonor Fragoso são as representantes lusas em Hainan. Todas elas vão entrar em cena logo na ronda inaugural. Resta lembrar que Carol e Yolanda chegam a esta prova no 5.º posto do ranking, uma vez que já competiram na passada semana no Chile, num campeonato que acabou por contar já para a temporada de 2020.Este é um novo campeonato que surge em 2020 e logo com o estatuto de QS5000, o que atraiu até às ondas chinesas alguns surfistas de topo, como são os casos do francês Joan Duru, do australiano Soli Bailey ou da havaiana Coco Ho e da neozelandesa Paige Hareb, todos eles de saída do WCT em 2019, mas também da costarriquenha Brisa Hennessy, que continuará a fazer parte da elite mundial feminina em 2020.