WSL adia etapas do WQS da Caparica e Santa Cruz

Tal como já era esperado, a pandemia voltou a causar adiamentos no calendário do WQS e, desta vez, envolvendo as etapas portuguesas inicialmente marcadas para Março. Dessa forma, já é possível ver no calendário disponível no site da WSL que os QS3000 da Costa de Caparica e Santa Cruz foram adiados.

Depois de terem estado durante várias semanas com estatuto provisório e sem qualquer notícia quanto à sua realização, a informação de adiamento surge uma semana antes daquele que era a data inicialmente marcada para a prova da Caparica, que aconteceria de 22 a 27 de Março, seguindo-se a etapa de Santa Cruz, de 29 de Março a 3 de Abril.

Apesar de surgirem como adiados, não há ainda novas datas para a realização destes eventos, embora o adiamento deixe perspetivas de realização numa data futura, ao contrário do que aconteceria com um cancelamento. Resta esperar por novidades por parte da WSL sobre estes dois eventos.

Esta era uma notícia esperada, uma vez que Portugal ainda se encontra a sair de confinamento de forma gradual, com a possibilidade do regresso de provas ao ar livre a estar apontada para 19 de Abril.

Depois do arranque na Austrália, onde se realizaram quatro eventos a contar para o circuito de qualificação regional, fica assim em suspenso a continuidade do WQS. A próxima prova marcada surge entre 14 e 18 de Abril, em Montañita, no Equador. Uma prova que se estreia no circuito em 2021 e que inicialmente também estava marcada para mais cedo no ano.