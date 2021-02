WSL anuncia cancelamento da etapa mais antiga do WCT

A WSL confirmou esta quinta-feira que em 2021 não vai mesmo haver um dos mais carismáticos e antigos campeonatos, o Rip Curl Bells Beach. Inicialmente apontada para 1 de abril, como prova de abertura da perna australiana do WCT, esta etapa acabou por cair depois de divergências com o governo de Victoria. No entanto, a WSL anunciou ainda que a prova regressa em 2022 e que tem contrato por mais três anos.





Realizado pela primeira vez em 1959, desde então, o evento de Bells Beach permaneceu sempre no circuito mundial, com exceção de 2020 em que o Tour nem sequer chegou a arrancar devido à pandemia. Desta vez, as divergências entre a forma como seria feita a quarentena dos surfistas e staff, com a WSL a acusar o governo local de estar demasiado ocupado com os tenistas e o Australian Open, fez com que tudo terminasse com o cancelamento de uma das etapas mais importantes e históricos do circuito.Este era um cenário previsível, depois de a WSL ter anunciado uma nova etapa em Newcastle, Nova Gales do Sul, para o início de abril, quando o Rip Curl Pro Bells Beach se disputa sempre no fim-de-semana da Páscoa. Os surfistas internacionais irão, assim, viajar num avião privado de Los Angeles para Sidney, cumprindo lá a quarentena obrigatória, e viajando depois para Newcastle."Foi uma decisão extremamente difícil cancelar uma das etapas mais icónicas do circuito mundial", começou por dizer Andrew Stark, diretor geral da WSL Ásia e Pacífico. "No entanto, estamos muito entusiasmados por garantir a continuidade deste evento histórico por mais três anos, a partir do próximo ano", frisou. No próximo ano, com a perspetiva de a pandemia já não afetar o calendário, tudo deverá regressar ao normal em termos de datas.Apesar de tudo, a WSL agradece a compreensão do governo de Victoria em todo este processo, em que não conseguiu assegurar atempadamente a criação de uma "bolha" para os surfistas, mas dando oportunidade à assinatura de um novo compromisso até 2024. A verdade é que em 2021 ninguém vai tocar o sino mais famoso do surf mundial.A WSL garante ainda estar a estudar "múltiplas opções" para encontrar soluções para a perna australiana. Com a etapa de Newcastle confirmada e a de Bells Beach cancelada, restam no calendário provisório as etapas de Margaret River, no Oeste australiano, e Snapper Rocks, na Gold Coast, mas há que providenciar as mudanças de estado por parte dos surfistas, podendo haver sempre o fator surpresa quanto a novos eventos.