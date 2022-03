WSL anuncia suspensão do campeão mundial de longboard

Em outubro do ano passado, Joel Tudor escreveu uma das páginas mais gloriosas da sua carreira, ao sagrar-se campeão mundial de longboard, com 45 anos e 20 anos depois de ter conseguido o primeiro dos três títulos que detém no currículo. Agora, cinco meses depois, o lendário surfista californiano volta a ser notícia, mas pelos piores motivos. A World Surf League anunciou esta quarta-feira a suspensão imediata e por tempo indeterminado de Joel Tudor, acusando-o de violar o código de conduta da organização que gere o surf profissional a nível mundial, o que inclui também o longboard.

Tudo começou no passado mês, quando Tudor, ainda na "ressaca" da sua histórica conquista, decidiu utilizar as redes sociais para falar de igualdade. Aproveitando o facto de a WSL ter no centro das suas políticas a igualdade de género, o longboarder californiano questionou, através de um post no Instagram, a igualdade entre disciplinas. Além de criticar a diferença de prémios em relação aos campeonatos de surf, nomeadamente do circuito mundial (CT), Tudor ainda contestou a redução de etapas de que foi alvo o circuito mundial de longboard (LT).

Ora, as palavras de um surfista tão impactante como Joel Tudor tiveram imenso alcance e a WSL, na altura, acabou por responder oficialmente, negando as questões levantadas por Tudor e defendendo que a igualdade entre homens e mulheres também estava a ser levada em prática no circuito de longboard.

Só que o longboarder californiano não gostou da resposta e explicou que a diferença que ele estava a questionar era entre surfistas femininas do longboard e do surf e não entre géneros. Além disso, Joel Tudor revelou ainda que Jessi Miley-Dyer, comissária da WSL, lhe tinha enviado uma mensagem privada a pedir para eliminar o post, por não o considerar produtivo.

O lendário longboarder não se conformou e a guerra de palavras prosseguiu nas redes sociais. Ao ponto de a WSL, que numa primeira fase garantiu ter muita consideração pelas palavras de alguém tão importante para aquele desporto em específico, ter emitido ontem um comunicado oficial a suspender Tudor.

Na pequena nota colocada no site oficial da World Surf League pode ler-se que Joel Tudor foi suspenso após a sua "conduta prejudicial para com a integridade da WSL". O organismo justifica a decisão com a violação dos artigos 14.02 (conduta antidesportiva), 14.04 (danos à imagem do surf) e 14.08 (ofensas verbais) do Livro de Regras da WSL por parte do atual campeão mundial de longboard.

Nessa mesma nota, a WSL não esclarece qual a duração da suspensão, frisando apenas que é algo que está "em análise". Esta suspensão deixa, assim, em dúvida a participação do veterano surfista no circuito mundial de longboard de 2022, onde iria defender o título e o estatuto de campeão mais velho do surf mundial.