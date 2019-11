WSL anunciou uma mudança para o circuito mundial de 2020

A WSL anunciou esta quarta-feira o calendário para o circuito mundial do próximo ano, com o grande destaque a ser o regresso de G-Land. A icónica onda indonésia vai ser a quarta etapa do WCT e entra para o lugar de Keramas, também na Indonésia. De resto, mantém-se tudo igual, com a etapa portuguesa a ser novamente a penúltima.Foi através de um programa online, que Chris Cote e o diretor geral do WCT Pat O’Connell anunciaram as novidades para 2020, frisando várias vezes o facto de este calendário oferecer um mais variado tipo de ondas. No entanto, apenas se registou uma troca em relação ao ano anterior – e os rumores sobre o regresso de G-Land já existiam há muito tempo.Destaque ainda para o início do circuito a 26 de março, com a Corona a tornar-se na patrocinadora da etapa da Gold Coast. Serão, assim, duas as etapas com o nome da famosa marca de cerveja, uma vez que J-Bay também já era. Destaque ainda para o Margaret River Pro, que volta a ser a terceira etapa do calendário.Os melhores surfistas do Mundo vão chegar a Portugal em outubro, como já é habitual, para a penúltima etapa da temporada. O período de espera do MEO Rip Curl Pro Portugal vai ser de 14 a 25 de outubro e antecede a etapa final em Pipeline.No circuito feminino também se mantém tudo praticamente igual, registando-se igualmente a troca de etapa na Indonésia. As melhores surfistas do Mundo continuam a ter 10 etapas, uma vez que não vão competir no Tahiti, e terminam a temporada no Havai, mas em Honolua Bay.Corona Gold Coast (Austrália)Rip Curl Bells Beach (Austrália)Margaret River Pro (Austrália)G-Land (Indonésia)Oi Rio Pro (Brasil)Corona Open J-Bay (África do Sul)Tahiti Pro (Taiti)Freshwater Pro (Estados Unidos)Quiksilver Pro France (França)MEO Rip Curl Pro Portugal (Portugal)Pipe Masters (Havai, Estados Unidos)