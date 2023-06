WSL e Kelly Slater anunciam piscina de ondas em Abu Dhabi

A World Surf League e a Kelly Slater Wave Company anunciaram, esta quinta-feira, através de um comunicado que vão construir em Abu Dhabi a maior piscina de ondas artificiais do Mundo. Depois de terem inovado com a construção do Surf Ranch, na Califórnia, onde se disputa anualmente uma das etapas do World Tour, a WSL e a empresa criada pelo 11 vezes campeão mundial de surf Kelly Slater viram-se, agora, para o Médio Oriente, com um mega projeto, que deverá estar concluído em dezembro deste ano.A tecnologia de ondas artificiais que foi mostrada ao Mundo em 2015, no célebre rancho de Lemoore, prepara-se para uma expansão global, num complexo que será gerenciado pela empresa Modon Properties. Já estão disponíveis algumas imagens do projeto, que promete criar a maior piscina de ondas artificiais do planeta e que ficará situado na ilha de Hudayriyat."Ter uma piscina de ondas da Kelly Slater Wave Company em Abu Dhabi é algo que nunca sonhei que aconteceria. Mas aqui está ela. Inacreditável", apontou o surfista de 52 anos, que ainda compete na elite do surf mundial. "Embora muitos não tenham previsto a localização deste projeto, há grandes sinergias com Abu Dhabi e vai ser divertido para muita gente", frisou o lendário surfista norte-americano e fundador da KSWC.