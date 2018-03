A World Surf League associou-se ao movimento #MeToo (de alerta para o assédio sexual) e pediu aos câmaras e fotógrafos que acompanham o circuito feminino algum cuidado na recolha imagens do traseiro das atletas, sobretudo das que competem de biquíni, quando elas realizam movimentos que deixam esta parte do corpo mais exposta. A revelação foi feita pela Stab Magazine.

Segundo a revista, a WSL pediu ainda que "não se façam piadas inapropriadas sobre colegas ou atletas", sublinhando que tem de haver "igualdade de género" em toda a linha.





Quando a transmissão é em direto, pede a WSL que os "operadores de câmara usem o bom senso". As raparigas que competem de calções terão mais zoom nos ecrãs do que as que o fazem de biquíni.Algumas das principais estrelas do circuito, como Stephanie Gilmore e Sally Fitzgibbons, já surgiram de calções esta semana em Snapper Rocks, na Austrália, mas Tyler Wright e Lakey Peterson ainda competem de biquíni.