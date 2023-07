Yago Dora vence no Brasil com direito a nota máxima

O surfista brasileiro Yago Dora conquistou, este sábado, a primeira vitória da carreira em etapas do circuito mundial, após vencer o Rio Pro, em Saquarema, com direito a uma nota de 10 pontos na final. A prova feminina foi vencida pela jovem norte-americana Caitlin Simmers. Um triunfo que coloca ambos os surfistas dentro do top 5 do ranking, que apura os surfistas que vão discutir o título mundial na finalíssima de Trestles, na Califórnia.Numa etapa repleta de eliminações precoces entre os favoritos, com destaque para a queda do líder mundial Griffin Colapinto, de Gabriel Medina e Jack Robinson na ronda de repescagem e para as derrotas de Italo Ferreira, Filipe Toledo e João Chianca nos oitavos-de-final, coube a Dora fazer as honras da casa, garantido uma vitória brasileira em Saquarema pelo quinto ano consecutivo.Para garantir a estreia a vencer em etapas do CT, no dia final o surfista de 27 anos começou por bater o compatriota e wildcard Jadson Andre nos quartos-de-final, seguindo-se triunfo frente ao havaiano John John Florence nas meias-finais, enquanto na final teve pela frente o australiano Ethan Ewing. Com um total de 14,83 pontos, com a ajuda de um aéreo que lhe rendeu 10 pontos, Dora bateu facilmente Ewing, que terminou com 10,83 pontos.Nas contas do ranking, apesar da derrota precoce e de ter abandonado a etapa lesionado, Filipe Toledo roubou a liderança do ranking e Griffin Colapinto, enquanto Ethan Ewing subiu ao 3.º posto. João Chianca (4.º) e Yago Dora (5.º) fecham o cut, numa altura em que restam somente duas etapas para o final da temporada regular. A maior surpresa acaba por ser o facto de, nesta altura da época, três dos principais candidatos ao título mundial estarem fora de lugares de qualificação – John John Florence (6.º), Gabriel Medina (7.º) e Jack Robinson (8.º).No lado feminino, coube à rookie Simmers carimbar a segunda vitória na ainda curta, mas muito promissora carreira, depois de este ano já ter vencido a etapa portuguesa, em Peniche. Para garantir este segundo sucesso teve de bater a havaiana Carissa Moore nas meias-finais, para depois superar a australiana Tyler Wright na final, duas das mais experientes surfistas do Mundo, que apesar das derrotas conseguiram carimbar vaga na finalíssima durante a etapa brasileira.Aos 17 anos, a jovem norte-americana subiu ao 5.º posto do ranking, atirando para fora do cut a detentora do título e oito vezes campeã mundial Stephanie Gilmore. Na liderança do ranking segue a cinco vezes campeã mundial Carissa Moore, mas com Tyler Wright cada vez mais perto. A norte-americana Caroline Marks, que chegou às meias-finais em Saquarema, segue no 3.º posto, enquanto o 4.º lugar é da australiana Molly Picklum.O circuito segue, agora, para Jeffreys Bay, na África do Sul, para a penúltima etapa do ano. Depois disso, a temporada regular termina em Teahupoo, no Taiti, em Agosto, onde se vão definir todas as vagas para a muito esperada finalíssima de Trestles e onde só cinco homens e cinco mulheres vão chegar.