Yolanda Hopkins alcança terceira vitória consecutiva em Newquay

Yolanda Hopkins conquistou, este domingo, o triunfo no Boardmasters, etapa QS1000 que se disputou em Newquay, no Reino Unido, e que marcou o arranque da temporada 2023/24 do circuito europeu de qualificação da World Surf League.

A surfista portuguesa não só revalidou o título da prova de Fistral Beach, como iniciou a defesa do título europeu da melhor forma. Esta é, de resto, a terceira vez consecutiva que Yolanda vence em Newquay.

No dia final, Hopkins começou por vencer nas meias-finais a alemã Rachel Presti, graças a um score de 16,80, que deixou a adversária em combinação. Na final a surfista algarvia superou a britânica Alys Barton, com 13,40 pontos, contra 12,36.

Yolanda Hopkins foi a única representante nacional neste evento do WQS, conseguindo voltar a colocar a bandeira portuguesa no lugar mais alto do pódio. Já a prova masculina foi vencida pelo espanhol Kai Odriozola.

O circuito europeu de qualificação, que apura os surfistas para as Challenger Series 2024, segue para França, onde se vai disputar um QS1000 em Lacanau e um QS3000 em Anglet, ainda neste mês de agosto.

Destaque ainda para a presença portuguesa na prova do circuito mundial de qualificação de longboard que também aconteceu em Newquay, onde os melhores representantes nacionais foram os irmãos João e António Dantas, ambos no 9.° posto final.