Yolanda Hopkins avança para a 3.ª ronda na Austrália

A campeã nacional Yolanda Hopkins segue imparável na sua estreia na perna australiana do WQS, depois de esta madrugada de sexta-feira ter vencido mais um heat, rumo à 3.ª ronda do QS1000 de Boomerang Beach, em Nova Gales do Sul. Yolanda já está entre as 16 melhores surfistas do evento australiano.





Depois de uma vitória convincente e folgada na ronda inaugural, a surfista algarvia voltou a superiorizar-se à concorrência na ronda 2, vencendo o heat 7 com 12,45 pontos (5,90 + 6,55). Yolanda deixou a argentina Josefina Ane (11,95) no 2.º posto, ajudando ainda a eliminar a australiana Elle Clayton-Brown (9,30) e a espanhola Lucia Martino (7,30).Agora, na 3.ª ronda, a campeã nacional vai estar no heat 4, onde enfrenta a norte-americana Meah Collins, a japonesa Sai Maniwa e a taitiana Aulen Vaast. As duas primeiras avançam para os quartos-de-final, que já serão disputados em baterias de apenas duas surfistas.Atualmente no 12.º posto do ranking, Yolanda Hopkins já garantiu neste evento, pelo menos, um 13.º posto, que equivale a 295 pontos e ainda 170 dólares em prémio, continuando na luta pelos 1000 pontos distribuídos ao vencedor – e não menos importantes 1350 dólares.