Yolanda Hopkins conquista Miss Costa Nova Cup pela terceira vez consecutiva

Yolanda Hopkins conquistou, esta quarta-feira, pelo terceiro ano consecutivo o triunfo na Miss Costa Nova Cup, prova que é pontuável para o ranking nacional feminino e que aconteceu ao longo dos últimos dois dias nas ondas de Ílhavo.





A surfista algarvia dominou o evento do início ao fim, fazendo uso do estatuto de surfista olímpica e vice-campeã mundial ISA em título. O triunfo de Yolanda teve ainda o condão de impedir Francisca Veselko de se sagrar campeã nacional de forma antecipada.Apesar de esta ser uma prova extra do calendário, é pontuável para o ranking feminino, o que fez com que o título da nacional da Liga MEO Surf estivesse em jogo na Costa Nova. E foi por muito pouco que Kika Veselko não conseguiu fazer já a festa.Após duas rondas realizadas na terça-feira, a emoção aumentou na manhã de hoje, com a realização da terceira ronda e a definição das semifinalistas. Com Carolina Mendes a ser a principal rival de Kika nas contas do título, ambas marcaram encontro logo nas meias-finais. Do outro lado, Yolanda Hopkins teve pela frente a jovem Gabriela Dinis.Com Yolanda a vencer a primeira meia-final de forma destacada, com 12,10 pontos, contra 8,50 de Gabriela, todas as atenções estavam centradas no duelo entre Kika e Carol. Em caso de triunfo de Carolina Mendes o título ficava automaticamente adiado para a etapa final da Liga MEO Surf, em Peniche. Mas foi Francisca Veselko a levar a melhor e a ficar apenas a mais um heat de carimbar o título.Só que pelo caminho Kika ainda tinha Yolanda e a surfista algarvia não permitiu que houvesse festa nas ondas da Costa Nova – algo que nos últimos 9 anos apenas não aconteceu neste e no ano passado. Após uma batalha muito equilibrada, Yolanda Hopkins saiu mais uma vez vencedora da Miss Costa Nova Cup, com 12,50 pontos contra 11,50 da adversária.Apesar da derrota na final Francisca Veselko sai de Ílhavo com a liderança do ranking reforçada. Kika vai manter a licra amarela da liderança do ranking no Bom Petisco Peniche Pro, a última de cinco etapas da Liga MEO Surf, que se disputa de 16 a 18 de Setembro.