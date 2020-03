Yolanda Hopkins e Teresa Bonvalot alcançam 3.ª ronda na Austrália

Yolanda Hopkins e Teresa Bonvalot alcançaram esta terça-feira a qualificação para a 3.ª ronda do importante QS5000 de Newcastle, na Austrália. Depois de na véspera a ação ter sido dedicada à prova masculina, onde o português Vasco Ribeiro foi o destaque do dia, hoje foram apenas as mulheres a ir para a água, com as duas portuguesas a apresentarem-se em forma.





Tudo começou com um triunfo de Yolanda logo no heat inaugural da primeira ronda. A campeã nacional somou 12,73 pontos e superou a australiana Mikaela Greene (9,50), acabando por ajudar a eliminar a também australiana Pacha Luke-Light (8,00) e a britânica Lucy Campbell (6,16).Nesta mesma fase, Portugal perdeu o contributo da Leonor Fragoso, que, com apenas 3,60 pontos, terminou no 4.º posto do heat 11, que foi vencido pela britânica Peony Knight (13,43), com a japonesa Shino Matsuda (8,57) a também seguir em frente – no terceiro posto e também eliminada ficou a australiana Mia McCarthy (7,77).Na 2.ª ronda Yolanda Hopkins voltou a competir no heat inaugural e, apesar de não ter conseguido nova vitória, acabou por garantir a qualificação no 2.º posto, com uma diferença de apenas 0,07 pontos. O triunfo na bateria foi para a israelita Anat Lelior, com 14,70 pontos, seguindo-se Yolanda, com 13,37, à frente da norte-americana Meah Collins (13,30) e havaiana Brianna Cope (11,47).Logo no heat seguinte Teresa Bonvalot imitou a compatriota e também garantiu a qualificação para a 3.ª ronda ao terminar no 2.º posto do heat. Teresa somou 10,83 pontos, ficando atrás da australiana Mikaela Greene (12,80), mas à frente da holandesa Eveline Hooft (10,07) e da espanhola Leticia Canales Bilbao (9,90).No heat 7 desta ronda, a armada lusa ficou ainda mais reduzida, depois da derrota de Carol Henrique. Num heat vencido pela havaiana Keala Tomoda-Bannert (10,56) e com a australiana Felicity Palmateer (9,14) no 2.º posto, Carol somou apenas 7,94 pontos, ficando ainda à frente de Camilla Kemp (6,60), a campeã nacional de 2018 que agora compete pela Alemanha.Agora, na 3.ª ronda, onde já entram em prova as cabeças-de-série, incluindo algumas surfistas do WWT, Teresa Bonvalot vai competir no heat 1, onde tem pela frente as australianas Macy Callaghan e Dimity Stoyle e ainda a israelite Anat Lelior. Já Yolanda está no heat 2, frente às japonesas Mahina Maeda e Sara Wakita e à australiana Mikaela Greene. Em caso de qualificação avançam para a 4.ª ronda, onde já só estarão 24 surfistas em prova.