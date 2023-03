Yolanda Hopkins elimina Carissa Moore e faz história em Peniche

Ao contrário do que era inicialmente esperado, o MEO Rip Curl Pro Portugal regressou esta segunda-feira à água, com a realização dos oitavos-de-final femininos. Uma fase em que Portugal contou com duas surfistas em prova, cada uma com um destino diferente. Se no início da manhã Teresa Bonvalot acabou por ser eliminada pela brasileira e campeã em título do evento Tatiana Weston-Webb, a meio da manhã Yolanda Hopkins fez história ao eliminar a número um mundial e campeã olímpica Carissa Moore.





Apesar de as condições do mar se apresentarem difíceis, a prova feminina regressou bem cedo para uma jornada de muitas surpresas. A maior delas aconteceu no heat 5, onde Yolanda Hopkins somou 11,77 pontos, contra apenas 10,23 de Moore, que surgiu em Peniche como a grande favorita ao título mundial desta época. No entanto, a havaiana viu-se já arredada de prova e com a certeza de que vai cair da liderança do ranking após a etapa portuguesa.Numa disputa muito renhida, Yolanda utilizou o surf power que lhe é característico para se superiorizar à cinco vezes campeã mundial e primeira campeã olímpica da história do surf, rematando o triunfo na última onda, que foi pontuado com 6,10, depois de a primeira de todas ter ficado nos 5,67 pontos.A competir pela primeira vez em etapas do circuito mundial de surf, depois de ter recebido um wildcard da organização, Yolanda aproveitou da melhor forma a oportunidade para carimbar aquele que já é o melhor resultado de sempre de uma surfista portuguesa na elite mundial. Agora, nos quartos-de-final, Yolanda vai ter pela frente a australiana Macy Callaghan.Por sua vez, Teresa Bonvalot despediu-se de prova no 9.º posto, depois de um heat em que se bateu com tudo frente à vice-campeã mundial de 2021. Teresa entrou por cima na disputa, mas a meio da contenda Tatiana Weston-Webb virou o marcador a seu favor, terminando com 11,07 pontos, contra 9,60 da portuguesa.A eliminação da sete vezes campeã mundial Stephanie Gilmore foi outra das grandes surpresas do dia, depois de ter perdido o embate com a compatriota Sally Fitzgibbons. Já a rookie norte-americana Caitlin Simmers conseguiu o melhor score da ronda, com 15,16 pontos num super heat frente à compatriota Caroline Marks. Em alta está também a australiana Molly Picklum, que passou aos quartos-de-final e ficou com caminho aberto para sair de Peniche na liderança do ranking mundial.Depois da realização dos oitavos-de-final femininos a prova entrou em stand by, estando prevista nova chamada para depois das 15 horas em Supertubos, havendo possibilidade de finalizar a ronda 3 da prova masculina ou de se avançar com a prova feminina.Heat 1: Molly Picklum (AUS) vs Tatiana Weston-Webb (BRA)Heat 2: Sally Fitzgibbons (AUS) vs Courtney Conlogue (EUA)Heat 3: Yolanda Hopkins (POR) vs Macy Callaghan (AUS)Heat 4: Caitlin Simmers (EUA) vs Sophie McCulloch (AUS)