Yolanda Hopkins entra em grande na Austrália

Yolanda Hopkins continua a demonstrar que já atravessa um bom momento de forma neste arranque de temporada, depois de esta madrugada de quarta-feira se ter estreado de forma consistente no QS1000 de Boomerang Beach, em Nova Gales do Sul, na Austrália.





A competir na primeira de quatro provas em que vai entrar nas ondas australianas, a campeã nacional não sentiu dificuldades em impor o seu surf. Yolanda venceu o heat 13 com muito à vontade, depois de somar 13,85 pontos (6,50 + 7,35) contra os 8,10 da japonesa Sai Maniwa, que também seguiu em frente, e os 7,20 da australiana Amber Dods, que foi eliminada.Yolanda conseguiu mesmo o terceiro melhor score do dia, entre as 16 baterias disputadas. Destaque ainda para a campeã nacional de 2018, Camilla Kemp, que agora compete pela Alemanha e que protagonizou a melhor onda do dia, com 9 pontos num máximo de 10, o que ajudou ao triunfo no heat 5.Agora, a surfista algarvia vai competir no heat 7 da 2.ª ronda, onde terá pela frente a espanhola Lucia Martino, a argentina Josefina Ane e a australiana Elle Clayton-Brown. As duas primeiras irão garantir vaga nos oitavos-de-final, ficando a um pequeno passo dos quartos-de-final.Atualmente no 12.º posto do ranking mundial feminino, a campeã nacional procura essencialmente ganhar ritmo nestes primeiros campeonatos em solo australiano, uma vez que os pontos em jogo são reduzidos - só o triunfo, que rende 1000 pontos, poderia ter algum impacto no ranking.Assim, Yolanda Hopkins segue em forma para quando chegarem os campeonatos mais importantes, nomeadamente o QS5000 de Newcastle e a prova de 10000 mil pontos de Sydney, que será a primeira das novas Challenge Series do WQS. Depois dessas quatro provas na Austrália, Yolanda ainda irá competir noutra prova das Challenge Series na Nova Zelândia. Isto tudo no espaço de um mês.