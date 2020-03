Yolanda Hopkins garante passagem à 4.ª ronda na Austrália

Yolanda Hopkins continua em forma nas ondas australianas e esta madrugada de quarta-feira carimbou a passagem à 4.ª ronda do QS5000 de Newcastle, depois de ter conseguido mais um triunfo nesta importante prova. A campeã nacional já está entre as 24 melhores surfistas deste evento e procura agora um lugar nos oitavos-de-final.





Num dia dedicado à prova feminina e masculina, apenas as surfistas portuguesas entraram em ação, com Vasco Ribeiro ainda à espera que chegue a sua vez de competir na 2.ª ronda masculina. Só que houve sortes diferentes para as duas surfistas portuguesas ainda em prova. Foi já depois de Teresa Bonvalot ter sido eliminada, que Yolanda conseguiu o triunfo rumo à 4.ª ronda.Foi já na última onda do heat 2 que a surfista algarvia conseguiu inverter a situação e saltar da terceira posição para a primeira, terminando a disputa com 12,10 pontos, à frente da australiana Mikaela Greene (11,50), deixando pelo caminho as japonesas Mahina Maeda (11,36) e Sara Wakita (7,70).No heat anterior Teresa Bonvalot tinha terminado no 4.º posto da bateria, depois de somar apenas 6,40 pontos. O triunfo sorriu à australiana e top do WWT Macy Callaghan (14,93), com a também australiana e ex-top do WWT Dimity Stoyle (10,90) a ficar no 2.º posto – no terceiro posto e também eliminada ficou a israelita Anat Lelior (10,74).Agora, Yolanda volta a competir no heat 2 da 4.ª ronda, onde terá pela frente duas experientes surfistas australianas, Dimity Stoyle e Keely Andrew, atualmente top do WWT. Apenas uma surfista fica pelo caminho nesta fase, sendo que as duas primeiras garantem vaga nos oitavos-de-final.Com este resultado, Yolanda Hopkins já garantiu, pelo menos, 1000 pontos para o ranking e ainda 1250 dólares. Se avançar mais uma ronda atinge os 1750 pontos, que certamente a ajudarão a manter-se nos lugares cimeiros do ranking WQS, onde ocupa atualmente a 10.ª posição, depois de esta fase no QS5000 da China e de já contar com dois 5.ºs lugares, no QS1500 de Tenerife e no QS1000 de Boomerang Beach.