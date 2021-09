Yolanda Hopkins garante passagem aos oitavos-de-final na Califórnia

Yolanda Hopkins está a ter um começo em grande nas novas Challenger Series do WQS, depois de esta quinta-feira ter garantido a passagem de mais uma ronda no US Open of Surfing, a primeira de quatro provas deste novo circuito que serve de apuramento para o circuito mundial. A campeã nacional de 2019 está já nos oitavos-de-final em Huntington Beach, na Califórnia.





Após um triunfo na ronda inaugural, Yolanda voltou a mostrar o seu surf power nas ondas de Huntington, apesar de todas as dificuldades já sobejamente conhecidas nesta mítica praia californiana. Mas nem o mar tradicionalmente pequeno afetaram a prestação da surfista algarvia, que é já a única portuguesa em prova, depois de Teresa Bonvalot ter sido eliminada por muito pouco nesta ronda 2 – Carolina Mendes já tinha caído na ronda inaugural.Teresa até foi a primeira a entrar na água e após dois terços de heat muito parados e sem qualquer onda de qualidade, onde a jovem norte-americana Sawyer Lindbald aproveitou para escapar à concorrência, os cinco minutos finais foram de loucos, com constantes trocas de ondas e mudanças no marcador. Teresa lançou um forte ataque à qualificação, com manobras fortes, mas sem uma onda de real potencial que lhe permitisse somar mais que 4,43 pontos.Apesar de ter chegado a estar muito perto de garantir a segunda posição, foi já na água que as surfistas souberam o desfecho da bateria, com Teresa Bonvalot a ficar-se pelos 7,86 pontos, contra os 8 da australiana e top mundial Keely Andrew, que também ficou pelo caminho, e os 8,30 da sul-africana Sarah Baum, que virou a bateria nos últimos 10 segundos. O triunfo, esse, já não fugiu a Lindbald, com 10,17 pontos.Se no heat 3 as coisas não correram bem à armada lusa, dois heats volvidos e a história foi bem diferente. Yolanda aproveitou da melhor forma a primeira troca de ondas, para colocar-se na frente com 5,83 pontos, mostrando que tinha muito mais power para oferecer que as adversárias. Uma nota que saiu fruto de apenas uma manobra fortíssima na junção.A surfista portuguesa foi gerindo a bateria até final e nem o ataque da japonesa Sara Wakita ao primeiro lugar, com um score de 14,03, fizeram abanar Yolanda, que respondeu com uma segunda onda forte de 6,67 pontos, carimbando assim a segunda posição da bateria, com 12,50 pontos. Pelo caminho ficaram as havaianas Zoe McDougall (10,06) e Keala Tomoda-Bannert (8,80).Yolanda Hopkins carimbou assim a passagem aos oitavos-de-final do US Open of Surfing, que já serão disputados em baterias woman-on-woman. E pela frente a surfista algarvia vai ter a grande sensação do surf norte-americano, a pequena Caitlin Simmers, de apenas 15 anos. Apesar da idade, a jovem surfista está a mostrar que pode chegar já ao CT de 2022, tendo já vencido duas baterias neste evento, depois da final alcançada na semana anterior em Oceanside.Para já, Yolanda está entre as 16 surfistas finalistas em Huntington Beach, o que lhe garante pelo menos o 9.º posto. Um resultado que já garante 3500 pontos para o ranking e, também muito importante, 2750 dólares de prémio. Algo estupendo para uma surfista que corre atrás do sonho há vários anos sem patrocinadores principais. Caso supere mais esta ronda, Yolanda terá pela frente nos quartos-de-final a vencedora da bateria entre a japonesa Sara Wakita e a basca Ariane Ochoa.Nesta ronda 2 feminina destaque ainda para as eliminações da norte-americana Kirra Pinkerton, das japonesas Shino Matsuda e Amuro Tsuzuki e ainda da costarriquenha e top mundial Brisa Hennessy. Em sentido inverso, além do triunfo de Simmers, a melhor performance da ronda pertenceu a outra surfista da casa, Alyssa Spencer. As tops mundiais Caroline Marks e Courtney Conlogue também venceram as respetivas baterias, enquanto a havaiana e antiga top Coco Ho também obteve das melhores performances do dia.Antes da prova feminina, tinham sido os homens a estar na água para completar os quatro heats em falta da ronda 2. O destaque vai desde logo para a eliminação de mais tops mundiais numa fase tão precoce na prova, neste caso o brasileiro Caio Ibelli e o sul-africano Matthew McGillivray. Algo que denota bem o nível presente na água. Na outra face da moeda estiveram nomes como os jovens locais Kade Matson e Cole Houshmand, o australiano Liam O’Brien ou o brasileiro Edgard Groggia. O japonês e top mundial Kanoa Igarashi, criado nas ondas californianas, também seguiu em frente.O mesmo feito de Yolanda Hopkins vai procurar fazer Vasco Ribeiro quando entrar na água esta sexta-feira na ronda 3 masculina, com a passagem aos oitavos-de-final em jogo. A ação deverá retomar pelas 16 horas em Portugal para mais um dia recheado de ação na prova californiana, cujo período de espera vai até domingo. Depois de Huntington Beach o circuito segue para Portugal, com a Ericeira a ser palco da segunda etapa já no início de Outubro, França e, por fim, Havai, com Haleiwa a servir de palco do evento que vai definir quem serão os 12 homens e 6 mulheres a conseguirem as vagas para o circuito mundial de 2022.