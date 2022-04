Yolanda Hopkins garante vaga nos primeiros Challenger Series da temporada

Yolanda Hopkins vai juntar-se à armada lusa presente nas duas primeiras etapas do circuito Challenger Series 2022. A surfista algarvia garantiu uma das vagas de substituição do Gold Coast Pro, na Austrália, que será disputado de 7 a 15 de Maio, e também no Sydney Surf Pro, que acontece na semana seguinte.

A lista de inscritos destas duas provas já está disponível e o nome de Yolanda surge na mesma, juntando-se, assim, à campeã europeia Teresa Bonvalot, à campeã nacional Kika Veselko e a Mafalda Lopes, trio que conseguiu a qualificação direta pelo circuito QS europeu.

Depois de ter ficado no 8.º posto do ranking, a somente um lugar e 95 pontos da qualificação, Yolanda Hopkins, que no ano passado foi a melhor portuguesa na edição inaugural deste circuito, acabou por garantir a entrada de forma alternativa. Como para esta primeira etapa apenas se inscreveram 14 das 17 surfistas que compõem o circuito mundial, a surfista portuguesa ficou com a última vaga disponível.

Na segunda etapa a entrada já foi menos apertada, uma vez que apenas se inscreveram oito surfistas da elite mundial. O critério da WSL para a atribuição destas vagas de suplentes acabou por ser o ranking das Challenger Series do ano passado. Ou seja, as vagas são atribuídas por ordem de ranking às surfistas que este ano não conseguiram a qualificação nas suas regiões.

O quarteto português vai, assim, iniciar na Gold Coast o ataque à qualificação para o circuito mundial de 2023. Em competição vão estar 64 surfistas, incluindo grande parte das representantes da elite mundial, na luta pelas seis vagas disponíveis para o CT do próximo ano. Ao todo o circuito tem oito etapas, passa por Portugal, mais concretamente, pela Ericeira, e termina em Haleiwa, no Havai, em novembro.

Contudo, Yolanda Hopkins não tem garantida a presença nas etapas seguintes. Para já, a surfista algarvia garantiu o estatuto de suplente nestas duas primeiras etapas, que são as únicas que já possuem a lista de inscritos visível. É provável que nas seguintes venha a conseguir o mesmo estatuto, mas depende sempre do número de inscritas entre as surfistas da elite mundial. Caso se inscrevam 15, a surfista portuguesa já fica sem lugar.

Do lado masculino, apenas a Europa ainda não definiu as vagas – top 7 do ranking mais 1 wildcard -, estando ainda portugueses na luta pela presença. Contudo, Portugal vai estar representado nestas duas etapas masculinas, uma vez que Frederico Morais é um dos membros da elite mundial inscritos tanto na Gold Coast como em Sydney. Na primeira etapa estão inscritos 25 dos 34 surfistas do CT, com o grande destaque a ser a presença de Kelly Slater.

Kikas até poderá passar a ser membro deste circuito a tempo inteiro, uma vez que este ano há um cut após a quinta etapa, passando o top mundial de 34 para 22 surfistas. Neste momento, quando já só resta uma etapa para esse corte, Frederico Morais está fora dos lugares de qualificação. Caso não se qualifique, terá de tentar a requalificação para 2023 através destas Challenger Series, que oferecem 12 vagas para o próximo ano.