Yolanda Hopkins na final do QS1000 de Newquay

Yolanda Hopkins garantiu, esta quinta-feira, a qualificação para a final do Boardmasters, histórico campeonato que está a decorrer em Newquay e que conta para o QS europeu 2022/23. A surfista algarvia superou três rondas de forma esmagadora no dia inaugural do evento britânico e garantiu já uma das quatro vagas no heat decisivo da prova feminina.

Após na quinta-feira não ter havido ação, devido à falta de ondas, a prova arrancou esta sexta-feira a todo o gás. Depois de terem sido disputadas duas rondas da prova masculina, onde Portugal não está representado por qualquer surfista, ao início da tarde foi para a água a prova feminina. E a ação não podia ter começado melhor para as cores nacionais em Newquay, com Kika Veselko a vencer a primeira bateria.

Apesar de, pelo meio, a armada lusa ter perdido o contributo de Gabriela Dinis, que se despediu do evento britânico no 17.º posto, a ronda inaugural fechou com um triunfo sólido de Yolanda Hopkins no heat 8, ao somar 14,83 pontos. O mesmo aconteceu na ronda 2, com Kika a vencer a primeira bateria com um score de 13,26 pontos, seguindo-se outro triunfo para Yolanda Hopkins no heat 4, com 12,17 pontos.

De forma a aproveitar o máximo de ondulação possível, a organização decidiu avançar com a realização das meias-finais, onde as surfistas portuguesas tiveram sortes diferentes. No primeiro heat, Kika Veselko somou 8,50 pontos, ficando à frente da britânica Lucy Campbell, mas sendo superada pelas bascas Ariane Ochoa e Janire Gonzalez Etxabarri.

Contudo, Yolanda vingou a derrota da compatriota, com mais uma grande performance, que terminou com um score de 14,67. A canária Laura Coviela também seguiu para a final, com a taitiana Marion Philippe e a alemã Rachel Presti a ficarem pelo caminho. Dessa forma, Yolanda vai lutar pelo triunfo no Boardmasters, prova que venceu em 2019, frente a um trio de espanholas, composto por Coviella, Ochoa e Etxabarri.

Newquay recebe ainda uma prova do circuito de qualificação europeu de longboard, onde Portugal vai estar representado por Frederico Carrilho, Filipe Ferreira, António Dantas e João Dantas na prova masculina e Raquel Bento na prova feminina. A prova de longboard ainda não arrancou, mas deverá começar já esta sexta-feira, uma vez que o período de espera do campeonato vai somente até domingo.