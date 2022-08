Yolanda Hopkins nas meias-finais em Anglet

Yolanda Hopkins garantiu, esta sexta-feira, a passagem às meias-finais do QS3000 de Anglet, em França. Numa jornada complicada para a armada lusa, que perdeu sete representantes, apenas a surfista algarvia e atual líder do ranking europeu feminino conseguiu seguir para o dia final da etapa gaulesa, que é a quarta prova da temporada 2022/23 do QS europeu.

Yolanda apresentou-se em grande forma ao longo do dia, conseguindo das melhores performances da jornada. Na ronda 4 foi mesmo a única das seis portuguesas em prova a conseguir vencer o respetivo heat, enquanto Mafalda Lopes e Carolina Mendes passaram na segunda posição rumo aos quartos-de-final. Nesta fase a armada lusa perdeu o contributo de Gabriela Dinis, Kika Veselko e ainda da campeã nacional e campeã europeia em título Teresa Bonvalot.

Na fase seguinte, já em baterias de duas surfistas, as surfistas portuguesas continuaram a cair em grande ritmo. No primeiro heat do quartos-de-final Carolina Mendes foi eliminada pela israelita Anat Lelior, enquanto no heat seguinte Mafalda Lopes perdeu para a basca Ariane Ochoa. Coube a Yolanda Hopkins salvar a honra do convento com uma grande prestação, somando um total de 15,67 pontos, com uma onda de 9 pelo meio, para vencer a espanhola Lucia Machado.





Atualmente na liderança do ranking europeu feminino, Yolanda está já a somar importantes pontos na luta pela qualificação para as Challenger Series 2023. A surfista algarvia é uma das quatro surfistas que vai discutir o triunfo neste Pro Anglet, sendo que o dia final deverá acontecer já este sábado - chamada marcada para as 7H45 em Portugal Continental. Para chegar à final, a campeã nacional de 2019 vai ter de superar a francesa Tessa Thyssen.

Na prova masculina as contas portuguesas também não correram da melhor forma, com a armada lusa a ficar sem representantes ainda antes dos quartos-de-final. A competirem no mesmo heat, os dois últimos resistentes foram eliminados frente ao marroquino Ramzi Boukhiam e ao francês Marco Mignot. Frederico Morais acabou por ser o melhor português, ao finalizar no 9.º posto, enquanto o jovem Matias Canhoto, de apenas 14 anos, despediu-se de Anglet no 13.º posto, após uma semana de sonho, onde foi a grande sensação do evento.

UPCOMING RIP CURL PRO ANGLET MEN’S SEMIFINAL MATCHUPS:

SF 1: Timothee Bisso (FRA) vs. Ramzi Boukhiam (MAR)

SF 2: Joan Duru (FRA) vs. Gatien Delahaye (FRA)





UPCOMING RIP CURL PRO ANGLET WOMEN’S SEMIFINAL MATCHUPS:

SF 1: Anat Lelior (ISR) vs. Ariane Ochoa (EUK)

SF 2: Yolanda Hopkins (PRT) vs. Tessa Thyssen (FRA)





RIP CURL PRO ANGLET MEN’S QUARTERFINAL RESULTS:

QF 1: Timothee Bisso (FRA) 15.33 def. Marco Mignot (FRA) 14.80

QF 2: Ramzi Boukhiam (MAR) 13.17 def. Tiago Carrique (FRA) 9.80

QF 3: Joan Duru (FRA) 12.53 def. Beyrick De Vries (NDL) 11.67

QF 4: Gatien Delahaye (FRA) 12.87 def. Luis Diaz (CNY) 10.74

RIP CURL PRO ANGLET WOMEN’S QUARTERFINAL RESULTS:





QF 1: Anat Lelior (ISR) 16.10 def. Carolina Mendes (PRT) 6.17

QF 2: Ariane Ochoa (EUK) 12.50 def. Mafalda Lopes (PRT) 8.24

QF 3: Yolanda Hopkins (PRT) 14.33 def. Lucia Machado (CNY) 11.50

QF 4: Tessa Thyssen (FRA) 11.83 def. Camilla Kemp (DEU) 7.17