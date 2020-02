Yolanda Hopkins no 5.º posto em prova australiana

A campeã nacional Yolanda Hopkins alcançou esta quinta-feira o 5.º posto no QS1000 de Boomerang Beach, em Nova Gales do Sul, na Austrália. A surfista algarvia só foi travada nos quartos-de-final, falhando assim o acesso ao dia final da prova australiana, que acontece no domingo.





O dia até começou da melhor forma para Yolanda, que conseguiu a terceira vitória consecutiva neste evento em que se estreia na perna australiana do WQS de início de temporada. A surfista portuguesa somou 12,45 pontos para vencer o heat 4 da 3.ª ronda, onde deixou a taitiana Aelan Vaast (10,50) no 2.º posto, com a norte-americana Meah Collins (9,80) e a japonesa Sai Maniwa (8,60) a ficarem pelo caminho.A prova foi avançando em conjunto com a masculina até que ficaram a ser conhecidos os semifinalistas em Boomerang Beach. Yolanda Hopkins não foi uma delas porque no quarto e último heat dos quartos-de-final foi superado pela experiente sul-africana Sarah Baum, que esteve perto de integrar a elite mundial no início da década passada e que agora regressou em força ao WQS.A campeã nacional até começou melhor o heat, estando na liderança até perto do fim, quando Baum virou a bateria com uma onda de 8,25 pontos. Os 11,75 pontos, que comprovam que a surfista portuguesa foi consistente ao longo de todo o evento, acabaram por ser insuficientes frente aos 13,10 da sul-africana, que vem de um triunfo no QS1000 de Maroubra, também na Austrália.Yolanda despede-se assim de Boomerang Beach com 500 pontos para o ranking, onde ocupa atualmente o 12.º posto, e ainda 400 dólares em prémio, seguindo viagem para Avoca Beach, também em Nova Gales do Sul, onde a partir de terça-feira se realiza um QS300. Além da campeã nacional, Portugal também vai estar representado por Leonor Fragoso.