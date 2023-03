Yolanda Hopkins recebe wildcard para Peniche

Portugal vai ter três surfistas em ação no MEO Rip Curl Pro Portugal, terceira etapa do circuito mundial de 2023, que tem início marcado para a próxima quarta-feira. Depois de Frederico Morais ter recebido um dos wildcards da prova masculina através do MEO e de Teresa Bonvalot ter sido anunciada, ontem, através da vaga de suplente do Tour, esta quinta-feira, foi a vez de se conhecer o convite dado a Yolanda Hopkins, que surge também na lista de heats da ronda inaugural da etapa de Peniche.A recém-coroada campeã europeia prepara-se, assim, para a estreia em etapas do circuito mundial de surf, ela que vai ter logo pela frente a campeã olímpica e cinco vezes campeã mundial Carissa Moore. Além da havaiana, a australiana Isabella Nichols também está no heat 3. Já Teresa Bonvalot surge no primeiro heat da ronda inaugural feminina, onde medirá forças com a australiana e ex-bicampeã mundial Tyler Wright e a havaiana Bettylou Sakura Johnson.De fora da prova feminina continua a francesa Johanne Defay, cujo lugar acabou por ir para Teresa Bonvalot. Na prova masculina registam-se duas baixas, com o brasileiro Jadson Andre e o marroquino Ramzi Boukhiam a ficarem de fora por lesão. Dessa forma, o costarriquenho Carlos Muñoz continua como substituto.Depois de Frederico Morais ter sido anunciado como o primeiro wildcard, havia a curiosidade se mais algum português receberia uma das vagas que sobravam. Contudo, a escolha recaiu sobre dois… franceses. O ex-top mundial Joan Duru e o jovem Gatien Delahaye foram as escolhas para preencher os lugares em aberto. Dessa forma, Kikas fica no heat 6 da ronda inaugural, onde terá pela frente o brasileiro e campeão mundial em título Filipe Toledo e ainda o australiano e colega de treinos Ryan Callinan.