Yolanda Hopkins recebe wildcard para provas do WQS Challenge Series

Yolanda Hopkins foi premiada pela excelente evolução que tem demonstrado ao longo do último ano, com a WSL a oferecer-lhe um wildcard para o Sydney Surf Pro, prova que vai marcar o arranque das novas Challenge Series do WQS, que oferecem 10 mil pontos aos vencedores da etapa.





Exclusivas para o top 60 mundial feminino, estas provas garantem poucas entradas, o que fez com que Yolanda tivesse falhado a entrada direta no evento australiano, uma vez que terminou a temporada passada no 71.º posto do ranking. A surfista algarvia era assim a 15.ª na lista de alternates.Contudo, a WSL ofereceu-lhe o convite que tinha para surfistas internacionais, fazendo com que se junte às compatriotas Teresa Bonvalot e Carol Henrique no evento de Sydney. As três surfistas portuguesas vão iniciar a competição na ronda inaugural, sendo que os principais nomes deste campeonato só competem a partir da 2.ª ronda.Só que as boas notícias não ficam por aqui, uma vez que Yolanda revelou que também terá wildcard para a prova de Piha, na Nova Zelândia, que também acontecerá em março e será a segunda das Challenge Series. A surfista portuguesa agradeceu a confiança depositada pela WSL e por Jessi Miley-Dyer em sim.Portugal terá assim cinco representantes em prova, uma vez que na prova masculina, que é aberta ao top 100 mundial, vão estar Vasco Ribeiro e Frederico Morais. Vasco inicia a competição na ronda inaugural e Kikas apenas na 2.ª ronda, beneficiando do estatuto de surfista do WCT, além de ter terminado 2019 no primeiro posto do ranking WQS.