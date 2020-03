Yolanda Hopkins termina no 17.º posto em Newcastle

Yolanda Hopkins alcançou esta sexta-feira o 17.º posto final no QS5000 de Newcastle, na Austrália, depois de ter sido eliminada já nos últimos segundos no seu heat da 4.ª ronda, ficando à porta dos oitavos-de-final. Yolanda era a última representante nacional em prova nas ondas de Merewether.





A campeã nacional esteve em prova no heat 2 da 4.ª ronda, onde não encontrou muitas ondas que lhe permitissem encaixar mais que uma manobra. Ainda assim, a surfista algarvia esteve sempre em posição de qualificação, até que nos últimos 15 segundos acabou por ser ultrapassada por uma das adversárias.Yolanda somou 8,67 pontos, sendo superada por muito pouco pela australiana Dimity Stoyle, que terminou a disputa com 9,43 pontos. O triunfo na bateria sorriu à também australiana Keely Andrew, atual top do WWT, que não sentiu dificuldades em superiorizar-se às adversárias, terminando com 15,34.Desta forma, Yolanda Hopkins, que falhou o acesso a uns importantes oitavos-de-final, somou 1000 pontos para o ranking, onde era 10.ª classificada à partida para este evento. Um cenário que lhe deverá valer a perda de alguns lugares, mas que a deixa bem lançada para a segunda metade da época, uma vez que já tinha tido um resultado igual no QS5000 da China.A armada lusa segue agora viagem para Sydney, onde na segunda-feira arranca a primeira etapa das novas Challenge Series do WQS, com 10 mil pontos em jogo para os vencedores. Portugal vai estar representado por cinco surfistas, com Frederico Morais e Vasco Ribeiro na prova masculina e Yolanda Hopkins, Teresa Bonvalot e Carol Henrique na prova feminina.