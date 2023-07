Yolanda Hopkins triunfa na ronda inaugural do US Open of Surfing

Ao segundo dia do US Open of Surfing, Portugal teve as primeiras representantes em provas, com a realização da ronda inaugural da prova feminina. Depois de na véspera ter sido disputada a primeira ronda da prova masculina, onde não esteve qualquer português em ação, desta vez foram as mulheres a entrar na água, mas das três surfistas lusas em competição nesta fase, apenas Yolanda Hopkins conseguiu seguir em frente.

A campeã europeia venceu o oitavo e último heat da ronda, dando motivos para sorrir à armada lusa, depois das eliminações anteriores de Carolina Mendes e Kika Veselko. Yolanda somou 10,93 pontos, deixando a norte-americana Kirra Pinkerton na segunda posição, enquanto a australiana Nyxie Ryan e a havaiana Nora Liotta ficaram pelo caminho.

No heat inaugural da primeira ronda, Carolina Mendes não conseguiu melhor que o 3.º posto, à frente da havaiana Moana Jones Wong, mas superada pela australiana Zahli Kelly e pela norte-americana Sara Freyre. O mesmo sucedeu com Kika Veselko no heat 5, em que a peruana Sol Aguirre e a norte-americana Zoe Benedetto foram as surfistas que seguiram em frente.

Desta forma, Hopkins é a única surfista portuguesa que se vai juntar a Teresa Bonvalot na ronda 2, para onde teve entrada direta. Teresa está no heat 6 e vai ter a companhia da francesa Vahine Fierro, da brasileira e ex-top mundial Silvana Lima e da norte-americana Zoe Benedetto. Por sua vez, Yolanda Hopkins compete no heat 8 frente às australianas e ex-tops mundiais Isabella Nichols e Nikki van Dijk e ainda à basca Ariane Ochoa.

Quem também já conhece todos os adversários para a estreia é Frederico Morais, que entrou diretamente para a ronda 2 masculina. O atual número 3 do ranking vai iniciar a participação nesta que é a quarta etapa do circuito Challenger Series 2023 frente ao francês Joan Duru, ao australiano Jarvis Earle e ao havaiano Eli Hanneman.