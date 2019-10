Yolanda Sequeira alcança 5.º lugar no Oeste australiano

Yolanda Sequeira alcançou esta madrugada de sábado o 5.º posto final no Capo Naturaliste Pro, QS1000 que se disputa em Yallingup, no Oeste australiano. A campeã nacional juntou mais esta positiva classificação ao 3.º posto conseguido na semana passada em Perth, também no oeste australiano.

A surfista algarvia falhou o acesso ao dia final da prova australiana, depois de ter sido derrotada no heat 2 dos quartos-de-final pela experiente australiana Filicity Palmateer, num heat de pontuações baixas em que os 9,60 pontos de Yolanda não chegaram para contrariar os 11,60 da adversária.

Na véspera, Yolanda tinha estado em grande plano, depois de ter superado as duas primeiras rondas da prova, primeiro com um score de 14,15 pontos em 20 possíveis, e depois com 15,15 pontos, numa bateria em que eliminou a jovem Mia McCarthy, vencedora do campeonato de Perth, onde a portuguesa caiu nas meias-finais precisamente para esta surfista.

Ainda assim, Yolanda Sequeira conseguiu mais um resultado honroso no segundo de quatro campeonatos em que vai entrar, somando 480 pontos, que não vão melhorar a sua pontuação no ranking, onde á atualmente 68.ª classificada, e ainda 180 dólares de prémio.

Yolanda Sequeira segue agora viagem para Phillip Island, onde vai competir num QS1500 entre 7 e 10 de novembro. A ela vão juntar-se as compatriotas Teresa Bonvalot e Leonor Fragoso. O trio luso vai preparar a participação no QS6000 de Port Stephens, onde acontecerá a etapa final do WQS feminino, no final do mês.